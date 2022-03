Tom Hanks sarà il nuovo Geppetto di una versione di “Pinocchio” che arriverà a settembre sulla piattaforma streaming Disney+. L’attore Premio Oscar presterà il volto dunque al vecchio falegname, padre del burattino/figlio Pinocchio nato dalla penna di Collodi. Mentre Joseph Gordon Levitt sarà il Grillo parlante. Il film sarà prodotto e diretto da Robert Zemeckis, regista di “Ritorno al futuro” e “Forrest Gump”.

Tom Hanks nei panni di Geppetto nella nuova versione di Pinocchio per Disney+

Ad impersonare invece il personaggio di Pinocchio sarà Benjamin Evan Ainsworth. Sui canali social della piattaforma Tv sono state diffuse le prime immagini del set, il cui debutto è previsto nel mese di settembre. Nella foto si vede Hanks/Geppetto parlare con il burattino che ha le sembianze del famoso cartone della Disney.

Pinocchio, la favola delle favole: da settembre una nuova versione su Disney+ con attori in carne e ossa

La favola di Pinocchio, nata dalla penna di Carlo Collodi pseudonimo del giornalista e scrittore Carlo Lorenzini, nasce nel lontano 1883 anno di pubblicazione del romanzo. Da sempre il mondo del Cinema e della Tv si sono interessati a questa favola che racconta il lungo processo di crescita di un burattino, che attraverso errori e comportamenti malsani, riesce a diventare un bambino vero. Se all’inizio Pinocchio continua a dire bugie, mentendo alle persone che gli vogliono bene, crescendo capisce che le bugie hanno il naso lungo e decide di non dirne più. Tutti i personaggi della favola nascondono una morale più ampia, dalla Fata Turchina al Gatto e la Volpe fino a Mangiafuoco o il Grillo Parlante che in questa nuova versione sarà la voce della coscienza di Pinocchio.

In realtà la favola di Pinocchio non è propriamente una favola, ma un viaggio verso l’individuo che decide di imparare dai propri errori per crescere e diventare un adulto migliore. L’elemento favolistico certo regala leggerezza al racconto, ma la morale è che nella vita bisogna essere buoni figli. Non solo buoni e non solo figli, ma impegnarsi per seguire i consigli dei genitori altrimenti si è solo dei burattini senza fili.

Pinocchio di Robert Zemeckis: il cast

La regia della nuova versione di Pinocchio è affidata al vincitore dell’Academy Award Robert Zemeckis, e nel cast, oltre a Tom Hanks troviamo:

Joseph Gordon-Levitt, alias il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”.

alias il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”. Cynthia Erivo è la Fata Turchina;

è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe;

è la Volpe; Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio;

è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; Luke Evans è il Postiglione.

Il film è prodotto da Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.