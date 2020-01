A giugno 2020 arriverà “Ferro”, un docu-film dedicato a Tiziano Ferro pieno di filmati inediti, prodotto da Filmauro. Il cantante di Serene Nere e Rosso Relativo, ha annunciato personalmente sul suo profilo Instagram il progetto che prenderà vita a Giugno per Amazon Prime Video.

Tiziano Ferro: il documentario su Amazon Prime Video tra carriera e affetti

“Il film sarà una finestra aperta sul mio mondo, sui miei affetti, sul mio lavoro” spiega il cantante.

Il titolo è Ferro e da giugno 2020 sarà disponibile su Amazon Prime Video: un documentario sula vita professionale e privata del cantante. I fan sapranno qualcosa in più sul loro idolo non solo dal punto di vista musicale ma anche sugli affetti e sulla vita di tutti i giorni.

Tiziano Ferro ha avuto finora una carriera costellata da grandissimi successi: partendo dall’album di esordio nel 2001, l’iconico Rosso Relativo più le due autobiografie – la prima nel 2010, “Trent’anni e una chiacchierata con papà”, la seconda nel 2012, “L’amore è una cosa semplice.

“Ferro. Il documentario” da giugno 2020 su Amazon Prime Video

Il post sul profilo Instagram del cantante è stato accolto con molto entusiasmo dai fan di Ferro e nel giro di poco tempo ha raccolto circa 81.700 like!!

Tiziano Ferro a Sanremo 2020

Il 2020 è decisamente un anno fortunato per il cantante di Latina. Difatti dal 4 all’8 febbraio lo potremo ammirare sul palco prestigioso del Festival di Sanremo dove sarà presente tutte le sere per regalarci le sue meravigliose canzoni.

Ferro non sarà in gara come gli altri big ma sarà un ospite fisso della kermesse canora, al fianco del conduttore e Direttore Artistico Amadeus. Per il cantautore non sarà certo la prima volta sul palco dell’Ariston, dal momento che è stato invitato come ospite anche nel 2007 e molte altre volte. Ma siamo sicuri che avrà la stessa emozione di sempre.