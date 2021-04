Se Tommaso Zorzi conduce il Punto Z su Mediaset Play anche la sua “peggior nemica”, Giulia Salemi condurrà un suo show sulla piattaforma digitale Mediaset Play, questo show si chiamerà Salotto Salemi.

Giulia Salemi conduce dal 16 aprile “Salotto Salemi” su Mediaset Play

L’antagonista di Tommaso Zorzi, del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi condurrà un suo show su Mediaset Play. A un mese e mezzo dalla fine reality di canale 5, condotto da Alfonso Signorini, Giulia Salemi realizza il suo sogno: essere al timone di un programma tutto suo.

La conduzione per lei non è una esperienza nuova, dal momento che anni fa proprio assieme all’amico Zorzi condusse “Adoro”. Ma ora è arrivato il momento di condurre da sola: dal 16 aprile infatti, su Mediaset Play arriva “Salotto Salemi”, evoluzione di quello che per molto tempo ha fatto nella casa più spiata d’Italia.

Salotto Salemi, l’influencer tra una chiacchiera e l’altra realizzerà dei perfetti make up alle sue ospiti

Cosa significa? Giulia al GF Vip oltre a disperarsi, piangere, litigare con Tommaso, imbastire una relazione con Pierpaolo Pretelli, ha anche truccato tutte le sue coinquiline. E già, perché il make up è il suo primo amore, difatti l’influencer nei suoi profili social condivide molti tutorial di trucco.

«Fin da bambina ho una grande passione per il “make up” e nel reality ho truccato donne di spettacolo abituate a un modo molto preciso di presentarsi, che ho provato a far evolvere ottenendo la loro fiducia» spiega dalle pagine di Sorrisi.

“Salotto Salemi” continua quel percorso ospitando amiche di Giulia e volti noti (anche sul web) come Paola Di Benedetto, Dayane Mello e Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. «Arriveranno tutte struccate, parleremo di noi e poi, a modo mio, le renderò ancora più belle».

Giulia Salemi ha trovato l’amore al Grande Fratello Vip: Pierpaolo Pretelli

La bellissima Giulia Salemi, nel suo percorso al Grande Fratello vip ha conosciuto Pierpaolo Pretelli di cui si è perdutamente innamorata, stavolta ricambiata!! La giovane influencer si è sempre lamentata che fosse molto sfortunata in amore, così il suo desiderio di incontrare il principe azzurro è stato esaudito. Se in un prima momento, Pretelli ha preso una cotta per la Gregoarci, poi si è soffermato sulla Salemi che gli ha fatto battere il cuore.

La Salemi prima ospite della prima puntata di Zorzi, “Il Punto Z” ha deposto l’ascia di guerra contro l’influencer, anche se in verità la Salemi ha sempre cercato di recuperare il rapporto con Tommaso a cui vuole molto bene.

I due pare che si siano chiariti, e i loro rapporti siano tornati distesi e amichevoli. Del resto è noto che molte dinamiche della Casa più spiata d’Italia siano frutto di strategie per creare dinamiche.

Facciamo il nostro in bocca al lupo a Giulia Salemi che, se la caverà sicuramente molto bene, così come Tommaso Zorzi. Sono giovani frizzanti, con la parlantina efficace e che riescono a catalizzare su di loro l’attenzione del pubblico, soprattutto dei più giovani.