Si intitola Impero la nuova serie targata Sky e che racconta il dietro le quinte del calciomercato. Un mondo fatto di trattative riservate, titoli di giornali, ingaggi milionari e interessi spesso occulti. Il calciomercato è sicuramente uno dei momenti più appassionanti dell’intera stagione calcistica, e le vicende dei protagonisti sono sempre oggetto di attenzione da parte dei tifosi e non solo.

Ed è proprio il dorato e spietato mondo del calciomercato ad essere raccontato ora nella una nuova serie tv di Sky Original. Ma vediamo insieme cast trama e alcune curiosità sulla nuova serie.

Impero, la serie dietro le quinte del calciomercato

Ad annunciare il nuovo progetto è stata la stessa azienda Sky. Il primo ciak è stato battuto in quella che è la città simbolo del calciomercato: Milano. Le riprese della serie Impero avranno luogo prossimamente anche in città come Roma e la Sardegna, con molto probabilmente la Costa Smeralda, luogo simbolo dei calciatori, per raccontare le trattative che molto spesso si concludono negli hotel extra lusso durante il periodo estivo.

Il cast di Impero

La serie è firmata Sky Studios e Èliseo Entertainment ed è prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano. I tre protagonisti sono Francesco Montanari, Elena Radonicich e Giancarlo Giannini, che guideranno un grande cast internazionale.

Il mondo del calciomercato raccontato per la prima volta in una serie tv di otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti. La serie nasce da un’idea di Alessandro Roja con la collaborazione di Riccardo Grandi.

La trama di Impero

Tra i temi affrontati c’è indubbiamente il lavoro dei procuratori sportivi, senza tralasciare gli interessi economici e politici che possono pesare dietro l’ingaggio di un calciatore o il successo di una squadra.

La serie Sky Impero racconta in particolare modo le vicende di Corso Manni (Interpretato da Francesco Montanari), che fino a una decina di anni era considerato una vera e propria star nel mondo dei procuratori calcistici. Di lui saranno raccontati anche i periodi bui a seguito dell’arresto per uno scandalo legato a scommesse clandestine.

Una vita distrutta dalle bugie, uno scandalo che travolge anche la vita privata del protagonista, andando ad intaccare il rapporto col padre e anche il matrimonio con Elena Di Gregorio (Interpretata da Elena Radonicich), figlia di Dino De Gregorio (Interpretato da Giancarlo Giannini), il magnate dell’agenzia di calciatori più potente in Italia contro cui Corso medita vendetta. Una ricerca di vendetta che rischia creare un grande terremoto nel mondo del calcio e nel suo dietro le quinte.

Impero sarà disponibile in prima assoluta su Sky e NOW in tutti i Paesi in cui Sky è presente. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal per conto di Sky Studios.