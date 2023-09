Cresce l’attesa per la 3° stagione di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore, la fiction di grande successo di Rai1 con protagonista Vanessa Scalera. Svelata la data di inizio della nuova stagione, il cast ufficiale e le location della terza stagione.

Imma Tataranni 3 stagione: quando inizia su Rai

E’ partito il countdown per la messa in onda della terza stagione di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore, la serie diretta da Francesco Amato ed Enrico Rosati con protagonista l’attrice Vanessa Scalera. Quando inizia su Rai1? La data di inizio è stata svelata. Le nuove avventure del sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa, abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi saranno trasmesse da lunedì 25 settembre 2023 in prima serata su Rai 1. Quattro imperdibili prime serate composte da 8 episodi inediti visibili anche in modalità streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Il sostituto procuratore Imma Tataranni torna così ad appassionare milioni di telespettatori di Rai1 grazie anche all’intepretazione di Vanessa Scalera. Forte e determinata, Imma non fa sconti a nessuno né sul lavoro né tantomeno nella vita privata. Lo sanno bene il compagno Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, e la figlia Valentina che ha il volto della giovane Alice Azzariti. Sul lavoro può contare sull’aiuto dell’appuntato Ippazio Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, con cui ha un rapporto di grande complicità. Un ruolo amatissimo dal pubblico anche se Vanessa Scalera, intervista dal settimanale Oggi, ha rivelato: “non mi somiglia per niente. Io ho i capelli scuri e lisci, lei li porta rossi e scarmigliati. Sono la mia maschera. Odio i suoi colori sgargianti, non mi vestirei mi come lei. Non ho tutti i suoi spigoli“.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, la 3 stagione: cast e quante puntate sono

La 3 stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore promette grandi sorprese. Ma scopriamo il cast completo della terza stagione tra volti noti e nuovi arrivi. Ecco la lista completa con tutti gli attori e i rispettivi ruoli nella fiction di successo di Rai1:

Vanessa Scalera (Imma Tataranni)

Alessio Lapice (Ippazio Calogiuri)

Massimiliano Gallo (Pietro De Ruggeri)

Barbara Ronchi (Diana De Santis)

Carlo Buccirosso (Alessandro Vitali)

Carlo De Ruggieri (dottor Taccardi)

Ester Pantano (Jessica Matarazzo)

Alice Azzariti (Valentina De Ruggeri)

Dora Romano (Melina De Ruggieri)

Lucia Zotti (Brunella Tataranni)

Monica Dugo (Maria Moliterni)

Cesare Bocci (Saverio Romaniello)

Antonio Gerardi (don Mariano Licinio)

Le nuove puntate della fiction, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, ha visto la protagonista Vanessa Scalera e tutto il cast recitare nella splendida cornice di Matera. Tantissime le location che hanno fatto da scorcio alle avventure dei protagonisti: da piazza Vittorio Veneto a piazza San Francesco, ma anche il centro storico e i rioni Sassi. La location principale della serie tv è il Cinema Comunale, ricostruito come Palazzo di Giustizia.

L’appuntamento con i nuovi episodi di Imma Tataranni 3 è da lunedì 25 settembre 2023 in prima serata su Rai1.