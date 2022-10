Imma Tataranni 3 si farà? E’ questa una delle prime domande che i fan della fiction Rai con protagonista Vanessa Scalera non smettono di porsi da quando la seconda stagione è terminata. Dallo scorso 13 ottobre, infatti, la curiosità dei telespettatori di Rai 1 è salita alle stelle. Ci sarà o non ci sarà un seguito? Potremo vedere altre avventure del Sostituto Procuratore più frizzante e amato della tv? Ecco cosa sappiamo e tutte le ultime notizie in merito.

Imma Tataranni 3 si farà: c’è già una data per le riprese?

Diciamolo subito: Imma Tataranni 3 si farà. E’ certo. La fiction Rai avrà un nuovo seguito. Nell’intervista rilasciata a Elle dalla stessa Scalera, l’attrice aveva detto, in merito alla possibilità di una terza stagione: “Forse sì, lo spero, mi piacerebbe, potrebbe essere quella conclusiva. Mi sono divertita moltissimo con i miei compagni di lavoro, ci siamo fatte grosse risate“. Quel “Forse sì” lasciava ben sperare. Lasciava, cioè, una porticina aperta e una speranza maggiore a tutti.

Poco dopo è giunta la conferma ufficiale. Da parte di chi? Del regista Francesco Amato. Il terzo capitolo si farà. Non vi è ancora una data ufficiale per l’inizio delle riprese, ma si parla della Primavera del 2023.

A dare modo a tutti di pensare a un terzo capitolo è stato sicuramente l’affetto con cui il pubblico ha avvolto i protagonisti della fiction Rai e la stessa fiction e di conseguenza gli ottimi ascolti registrati anche per le puntate mandate in onda in replica durante i periodi più impensabili.

Su cosa si potrà basare la trama per il terzo capitolo?

Oltre all’amore del pubblico e agli ottimi dati in termini di Auditel, occorre sottolineare che a far sì che vi sarà una terza stagione vi è la possibilità di prendere spunto, per la nuova trama, dai romanzi di Mariolina Venezia. La prima stagione è stata basata, come tutti sanno, su: “Come piante fra i sassi”, “Rione Serra Venerdì” e “Maltempo“.

La seconda su: “Via del riscatto“. L’anno scorso, nel 2021, è uscito “Ecchecavolo. Il mondo secondo Imma Tataranni“. Potrebbe pertanto essere questo libro alla base del terzo capitolo della fiction Rai anche se non si tratta di un romanzo, ma di un libro che riassume la visione della protagonista.

E’ infine quasi inutile sottolineare come sia troppo presto per sapere quali attori del cast verranno confermati, quali saranno le ambientazioni e la trama. Si tratta di news che scopriremo non appena si tornerà sul set per girare i primi episodi.