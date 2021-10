L’attesa è terminata. Dal 26 ottobre torna in prima serata la seconda stagione di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. La fiction con protagonista Vanessa Scalera farà compagnia al pubblico con quattro episodi per poi tornare nel 2022 con nuove puntate all’insegna del giallo.

Imma Tataranni 2, parola ai protagonisti

Noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato via streaming alla conferenza stampa in cui era presente anche il regista Francesco Amato e gli attori Massimiliano Gallo, Carlo Buccirosso e Alessio Lapice. Vedendo il primo episodio si ha la sensazione di imbattersi in un’Imma Tataranni insoddisfatta della propria vita. Le abbiamo chiesto allora se la nostra sia stata solo un’impressione e se nella vita le sia mai capitato di provare un senso di incertezza. Lei ha risposto: “Imma è una donna insofferente ma non è insoddisfatta della sua vita sentimentale. Lei continua ad amare suo marito. Nella vita mi capita di essere insofferente come Imma ma non insoddisfatta. Imma è sempre alla ricerca di qualcosa nuovo, scommette su stessa. Perde la testa per Calogiuri, un ragazzo che stima, è una cosa che accade e può accadere”.

A tal proposito, Vanessa ha fatto notare come nella televisione ci sia a volte un modo maschilista di raccontare la donna: “Imma Tataranni ama Pietro ma questo non le impedisce di provate tensione sessuale per un altro. Questo suo comportamento ha creato però scandalo tanto che in molti si fermano per strada e mi chiedono: “Oddio ma non è più innamorata del suo uomo?”.

Pietro è interpretato da Massimiliano Gallo, un attore sempre più in ascesa nell’ultimo periodo, complice anche le sue partecipazioni al cinema nei film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino e “Il silenzio grande”. A proposito del suo personaggio ha raccontato: “In Pietro ho messo quello che sarei io se fossi lui. Il mio personaggio e quello di Imma rappresentano una novità nella fiction. Lei è una donna che si afferma nel lavoro. Il fatto che lui sia un uomo che sta a casa e si prende cura della famiglia e della figlia è qualcosa che fa storcere il naso a quelli che dicono di essere preparati e moderni. Pietro non è intimorito da Imma ma è innamorato di lei e consapevole delle dinamiche nel loro rapporto. Dietro un’apparente fragilità è un uomo molto forte che riesce ad essere centrale nella vita di Imma”.

Alessio Lapice interpreta il carabiniere Calogiuri. Il suo personaggio metterà a repentaglio il rapporto Imma e il marito: “Calogiuri è intimorito quando si trova con lei, si chiede “sto facendo bene o sto facendo male?”. Vive nel terrore di sbagliare quando vuole rendersi utile. Per lui, Imma rappresenta una supereroina e lui vuole essere all’altezza”.

Vanessa Scalera non si sente invece una supereroina e anzi replica: “Non riesco a definirla una supereroina. Entrando in un fumetto penso che Imma rovinerebbe le pagine, distruggerebbe i disegni”. Vanessa invidia ad Imma la sua sicurezza: “E’ sempre sicura di sé, se ne frega dei giudizi, ha il suo modo di affrontare la vita”.

Su un’eventuale terza stagione, la Scalera commenta secca: “Intanto vediamo la seconda e poi capiremo se tutti saremo disposti a continuare questa avventura”. Il regista si è approcciato alla serie adottando diversi generi: “La prima puntata è un po’ western, la seconda è un po’ da horror movie e la terza ha una dimensione fantascientifica. Abbiamo girato in un centro spaziale sulla Murgia, a pochi chilometri da Matera”.

Carlo Buccirosso ha invece dichiarato che il suo personaggio, il procuratore Alessandro Vitali, diventerà più umano: “Sarà più comprensivo nei confronti di questa Crudelia De Mon, che è Crudelia solo in apparenza”.

Imma Tataranni è stato uno dei titoli di successo delle serie Rai nonostante vantasse degli attori poco conosciuti al pubblico. La serie ha registrato ottimi ascolti anche nelle repliche trasmesse d’estate. La seconda stagione riuscirà a fare il bis?