Torna su Rai1 “Imma Tataranni 2”, la seconda stagione della fortunata serie tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia con protagonista l’attrice Vanessa Scalera. Scopriamo qualche succosa anticipazione su cast, trama, numero puntate e quando è la data di messa in onda su Rai 1 della Serie Tv.

Imma Tataranni 2: quando inizia, cast, trama e puntate

La fiction di Rai1, giunta alla seconda stagione girata nella splendida location della città di Matera, vedrà il via il prossimo martedì 26 ottobre, prendendo così il posto che era stato occupato ad inizio stagione da “Morgane Detective Geniale” e poi dai film-tv di “Purché finisca bene”. Le vicende personali e i nuovi casi su cui indagare di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, li vedremo in tv dal 26 ottobre in prima serata su Rai1. A darne notizia la stessa Rai con un post sui social.

Imma Tataranni 2: la trama, di cosa parla?

La trama della seconda stagione riprenderà lo storytelling della prima e oltre ai nuovi casi su cui indagare ci sarà un approfondimento sulla storia tra Imma interpretata da Vanessa Scalera e il fidato Calogiuri a cui presta il volto Alessio Lapice. Dopo il bacio appassionato sul finale della prima stagione, la loro attrazione è sempre più forte.

Tuttavia, Imma vuole mantenere il suo ruolo senza complicazioni sentimentali per cui cercherà di resistere alle tentazioni dedicandosi al lavoro e alla famiglia: il marito Pietro interpretato da Massimiliano Gallo e la figlia Valentina, a cui presta il volto Alice Azzariti. In questa stagione Valentina, sempre impegnata sul sociale, si occuperà di ambiente e rischierà di mettersi nei guai.

Ma Imma deve prendersi anche cura della mamma Brunella alias Lucia Zotti che si trova ricoverata in una casa di riposo e tenere testa alla suocera (Dora Romano) nella casa della quale sarà costretta ad andare a vivere.

Quante sono le puntate di Imma Tataranni 2?

In tutto gli episodi di Imma Tataranni 2 sono otto – quindi due in più rispetto alla prima stagione – ma la messa in onda verrà suddivisa in due parti: i primi quattro episodi andranno in onda in autunno (dal 26 ottobre al 16 novembre 2021), mentre i restanti quattro saranno trasmessi nella primavera del 2022.

La protagonista della fiction, Imma, è un personaggio fuori dagli schemi. Un look sempre molto vistoso e sgargiante. Nei modi è piuttosto ruvida, ostinata, determinata nella ricerca della verità, odia i privilegi, le scorciatoie e le chiacchiere inutili. Ma è anche ironica e generosa. Dotata di una memoria prodigiosa, ha un metodo di indagine tutto suo: non convoca i testimoni e i sospettati in Procura ma è lei ad andare da loro, in giro per la Basilicata.

Il cast Imma Tataranni 2

Come per la scorsa stagione tutto il cast è stato riconfermato, con l’ingresso di nuovi personaggi. Ecco il cast:

Vanessa Scalera: Imma Tataranni, la protagonista

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma nonché sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Ester Pantano: Jessica Matarazzo, agente di Polizia

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello, invischiati in alcune vicende poco legali

Paolo Sassanelli: Emanuele “Manolo” Pentasuglia

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

A loro si aggiungono Francesco Foti e Piergiorgio Bellocchio.

La regia è sempre affidata a Francesco Amato, che aveva già diretto la prima stagione. Mentre la sceneggiatura è di Mariolina Venezia (autrice dei libri da cui la serie è tratta), Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. La serie è una produzione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli.