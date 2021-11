Si è conclusa ieri la prima parte della fiction Rai, regina in termini di ascolti tv, Imma Tataranni 2. La puntata di ieri è stata vista da ben 5.142.000 di telespettatori con uno share del 24,4%. La seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, non è conclusa, mancano all’appello ancora quattro imperdibili episodi che andranno in onda nel 2022. Ma andiamo a conoscere cosa accadrà nei prossimi episodi e quando andranno in onda.

Imma Tataranni 2, seconda parte nel 2022

La prima parte della seconda stagione di Imma Tataranni 2 si è chiusa, ora i fan della fiction, grande successo di Rai1, dovranno attendere solo qualche mese. I restanti quattro episodi della seconda stagione della fiction andranno in onda nel 2022, molto probabilmente in primavera, tra marzo e aprile.

Le anticipazioni della seconda parte

Anche nella seconda parte di Imma Tataranni 2 ritroveremo il processo Romaniello. La malavita, dopo aver dichiarato guerra alla Tataranni con l’incendio del nuovo locale del marito, avrà un ruolo sempre più importante nella trama della fiction. I prossimi quattro episodi vedranno il Sostituto Procuratore fare i conti con qualcuno che vuole ostacolare le sue indagini. Al momento non ci sono molte anticipazioni, sicuramente la questione tra Imma Tataranni e Saverio Romaniello non è conclusa.

Le anticipazioni dell’attore Alessio Lapice di Imma Tataranni 2

Sono ancora tanti i colpi di scena che devono accadere nella fiction Imma Tataranni 2 e che sconvolgeranno la vita, soprattutto sentimentale, del Sostituto Procuratore interpretato magistralmente da Vanessa Scalera.

Alessio Lapice, che nella fiction interpreta il ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri, ha dichiarato a Tv Mia: “Nei nuovi episodi delle seconda stagione lei si innamorerà di me. Il nostro rapporto nella nuova stagione sarà molto più intenso. Mi spiace per Pietro ma con la concorrenza del giovane Ippazio il suo personaggio non avrà nessuna speranza”.

Imma chiuderà quindi la sua relazione con il marito per iniziare quella con Ippazio Colagiuri? Per conoscere i risvolti della trama dobbiamo attendere solo qualche mese.