Quando partiranno le riprese di Imma Tataranni 2? La fiction di successo di Rai 1 con protagonista Vanessa Scalera, avrà un seguito? La risposta a queste domande non è per nulla scontata. Di certo, ahimè, soprattutto in questo periodo, c’è ben poco. Nonostante ciò ci sono annunci importanti. La voglia di confermare la messa in produzione di nuove puntate c’è tutta. La data del primo ciack però non è ancora completamente certa. Ecco tutte le ultime news in merito.

Imma Tataranni 2: riprese slittate al 2021

Imma Tataranni 2 si farà. Questo è indubbio. La fiction di Rai 1, che ha riscosso molto successo, anche in replica, tornerò a tener compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Rai. Nuovi gialli e nuove avventure verranno proposte al pubblico e ai fan, bisognerà però attendere un altro po’.

Se tutto fosse andato come previsto, infatti, a settembre 2020 sarebbero iniziate le riprese dei nuovi episodi per la seconda stagione della fiction. Sfortunatamente, però, causa Covid-19, ma anche alcuni impedimenti burocratici, la lavorazione dei vari episodi ha subito uno stop.

Quali sono ad oggi gli scenari possibili? Ebbene uno degli attori del cast e il regista, Francesco Amato, hanno annunciato la partenza delle riprese di Imma Tataranni 2 da gennaio 2021. Al massimo, se la data dovesse slittare ancora, si pensa ad un primo ciack all’arrivo della Primavera.

Quando andranno quindi in onda le nuove puntate? Difficile a dirsi. Dipenderà tutto da quanto durerà la lavorazione, sempre Covid- 19 permettendo.

Le nuove avventure della Tataranni

Parlando del suo personaggio, Vanessa Scalera, a Repubblica, ha detto: “Mi piace portare sullo schermo donne non lineari. Credo che gli spettatori le apprezzino. Le eroine perfette non esistono, Imma è l’elogio dell’imperfezione“.

La bravissima attrice ha poi aggiunto che ci saranno nuove entusiasmanti indagini a cui il pubblico di Rai 1 prenderà molto presto parte insieme a lei.

Non ci resta dunque che attendere!