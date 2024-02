Sta per prendere il via la sesta stagione di Illuminate, una docuserie dedicata a donne che, ciascuna nel proprio ambito, hanno fatto la storia. La formula del programma resta quella originaria: attrici celebri si calano nei panni privati e professionali delle protagoniste che si intende omaggiare. Ad aiutare nella conoscenza, contribuiscono le immagini d’archivio e le testimonianze di familiari, amici e colleghi. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Illuminate: si comincia con Martina Stella nel ruolo di Nilla Pizzi. Chi sono le altre protagoniste e le loro interpreti

La prima puntata di questa sesta stagione di Illuminate è dedicata a Nilla Pizzi, che ha il volto e il talento di Martina Stella. Attrice, cantante e prima vincitrice del Festival di Sanremo (era il 1951), la Pizzi ha avuto un’esistenza intensa sia dal punto di vista lavorativo ed artistico che personale. E’ stata una grande viaggiatrice, un’abitudine non troppo diffusa all’epoca, soprattutto per una donna, e una imprenditrice (aprì un ristorante ad Acapulco). Suoi i tormentoni canori senza tempo Vola colomba e Papaveri e papere. Si scopre anche che proprio a lei è stato dedicato il primo fan club in assoluto della canzone italiana, chiamato Il salottino di Nilla. A ricordare la diva inoltre, intervengono, fra gli altri, la nipote Maura Fantuzzi, Platinette e i giornalisti Pino Strabioli e Massimo Cotto.

Nelle puntate successive gli spettatori potranno conoscere meglio, nell’ordine, l’attrice Monica Vitti (Carla Signoris), la sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico (Anna Ferzetti), Zoe, Micol e Giovanna Fontana, più note come le sorelle Fontana, regine dell’alta moda e stylist di alcune delle personalità femminili più importanti del mondo (Euridice Axen).

Quando e dove vederlo in tv

Illuminate, una trasmissione prodotta da Anele in collaborazione con Rai Cultura, comincia Domenica 25 Febbraio su Rai Tre in seconda serata. Si prevedono in tutto 4 puntate.