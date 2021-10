Ilir Shaqiri ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e di Buona Domenica, è tra i primi concorrenti del “Big Brother Vip Albania”, meglio noto come il Grande Fratello Vip albanese. La prima puntata della prima edizione del programma, che viene trasmesso dalla rete nazionale Top Channel (e su DigitAlb in tutto il mondo), è andata in onda martedì 5 ottobre 2021. Anche la versione albanese del GFVip ha un doppio appuntamento in prime time, il martedì e il venerdì. Ma vediamo chi è Ilir Shaqiri e perché in Italia divenne famoso.

Ilir Shaqiri entra del Big Brother Vip albanese (GFVip in Albania)

Grazie al suo carisma Ilir Shaqiri ha fin da subito conquistato tutti, a tal punto da essere nominato il preferito del pubblico e leader della Casa. Un risultato importante quello raggiunto dal ballerino che, come quello italiano, concede una lunga permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

A condurre il reality albanese c’è Arbana Osmani, che in patria è una vera e propria star. Gli addetti ai lavori dicono che darebbe del filo da torcere perfino al collega italiano Alfonso Signorini, al timone del Grande Fratello Vip italiano in onda su Canale 5.

Il successo in Italia grazie ad Amici e Buona Domenica

Ilir Shaqiri è conosciuto al grande publico italiano per essere stato uno dei ballerini professionisti delle primissime edizioni del talent Amici di Maria De Filippi. Per diversi anni ha fatto parte anche del corpo di ballo della storica trasmissione condotta da Maurizio Costanzo, Buona Domenica. In Albania, dove è tornato per prendere parte al reality, Shaqiri è considerato una vera e propria star.

Sono in molti a considerare questa sua avventura al Grande Fratello Vip albanese come il preludio per un rientro sulla tv italiana, da cui manca volutamente da troppi anni. Dopo il GFVip nella sua terra Natale, infatti, il ballerino e coreografo ha in serbo grandi sorprese.

Ilir Shaqiri e sua figlia Emily: protagonisti in uno show?

Attese in questo nuovo percorso televisivo del ballerino, anche sua moglie, l’attrice Emanuela Morini, celebre al grande pubblico italiano per essere stata nel cast della soap-opera Vivere e la figlia Emily Shaqiri che, lanciata dalla serie per ragazzi Miracle Tunes, segue le orme del padre come ballerina e performer. In molti si chiedono se prossimamente ritroveremo padre e figlia protagonisti in uno show.

Emily è celebre anche nel nostro paese per la partecipazione a diverse trasmissioni tv. Nel 2010 partecipa a Festa italiana su Rai1 con Caterina Balivo. Nel 2011, all’età di 7 anni, recita nella fiction “Una buona stagione” (Rai 1) nel ruolo di Isabella Santangelo e successivamente prende parte al cortometraggio Doppia Luce su Rai1, per il quale vince nel 2012 il premio di “Miglior attrice non protagonista” al Superman Film Festival nell’Illinois.

La giovanissima ballerina ha partecipato anche a programmi come “Dancing with the star” in Albania e a “Tú sí que vales” nel 2015, danzando una coreografia di ballo insieme al padre. La ragazza è stata anche il volto dello spot Wind di Natale del 2015, insieme a Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada.