“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti in uno dei brani più famosi della musica italiana. E’ quello che è successo ad Ilary Blasi che dopo essere stata protagonista di ben due docu-reality di successo, “Unica” e “Ilary”, sta per tornare in televisione.

Ilary Blasi torna a Mediaset, ecco cosa condurrà

Dopo aver rifiutato la conduzione de “La Talpa” e de “L’Isola dei Famosi”, Ilary Blasi ha accettato di tornare a Mediaset per la conduzione di un nuovo reality game, “The Couple“. Protagonisti di questo format saranno coppie ma anche amici, parenti, colleghi e storici antagonisti costretti ad una convivenza forzata in cui non mancheranno imprevisti ma anche strategie. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine potrà vincere un montepremi importante ma prima dovrà eliminare tutti gli avversari. Sarà solo il pubblico a decretare i vincitori di questo nuovo programma.

I concorrenti e le coppie scelte per “The Couple” metteranno alla prova la loro resistenza fisica e psicologica. Al momento il cast è top secret. Oltre a persone comuni ci saranno anche dei vip.

Il programma sarebbe una rivisitazione del format straniero “The Couples Game Show”.

Sulla carta, “The Couple” si preannuncia accattivante seppur bisogna tenere in conto che essendo un programma inedito il rischio che possa rivelarsi un flop è dietro l’angolo. Dall’altro è pur vero che le coppie in tv hanno sempre richiamato l’attenzione dei telespettatori, basti pensare a “Temptation Island”. E poi, indipendentemente dalle simpatie e antipatie, Ilary Blasi conosce bene le dinamiche dei reality e pertanto gioca in casa.

Quando andrà in onda

“The Couple” andrà in onda in primavera su Canale 5. E’ probabile che il reality game condotto da Ilary Blasi prenda il via subito dopo il Grande Fratello, la cui finale sarebbe prevista intorno a metà marzo salvo slittamenti.