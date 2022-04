Durante la puntata del programma Le Iene, andata in onda ieri in prima serata su Italia 1, la conduttrice de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi si è sottoposta al gioco “Passaparolaccia”. La moglie di Totti ha dovuto rispondere a delle domande su alcuni personaggi famosi, tra cui Barbara d’Urso, ultimamente al centro della scena mediatica per le voci su un suo possibile non rinnovo di contratto a Mediaset. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato Ilary Blasi sulla collega Barbara d’Urso.

Ilary Blasi a Le Iene: “Conosco Barbara d’Urso da 20 anni. È una professionista che stimo”

Ilary Blasi durante il gioco condotto da Teo Mammucari ha speso belle parole per la conduttrice di Pomeriggio 5 e de La Pupa e il Secchione Show. “La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto no, ma perché è una parola impegnativa”.

Ilary Blasi: “Barbara d’Urso Trovo che sia una grande professionista”

Durante il gioco Ilary risponde anche a delle domande più personali sulla figura di Barbara d’Urso e sul tipo di rapporto che c’è tra loro: “Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi”.

Tra noi due non c’è invidia

La conduttrice de L’isola dei Famosi ci tiene a specificare che tra loro non c’è alcun sentimento di invidia: “Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì, che parla bene di me. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista”. Come accoglierà Barbara d’Urso le parole di stima da parte della collega Ilary Blasi?