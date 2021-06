Ilary Blasi è pronta per la finale de L’Isola dei Famosi 2021, ma prima si è raccontata a cuore aperto in una lunghissima intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Prima fidanzata e poi moglie di Francesco Totti fino al grande successo televisivo: da Sanremo a Le Iene fino alla consacrazione con il Grande Fratello Vip e la quindicesima edizione dell’Isola.

Ilary Blasi: “Passaparola ultima opportunità. Poi…”

E’ una delle conduttrici più amate e seguite di sempre, ma in realtà i sogni di Ilary Blasi erano ben diversi. Da ragazzina, infatti, Lady Totti sognava di aprire un banco di frutta e verdura, ma la sua vita è cambiata grazie ad un’amica della madre che aveva un’agenza di casting per pubblicità.

“Bionda, occhi azzurri, sembravo svedese. Chiesero a mia madre di farmi provare, da lì ho iniziato. Non so se predestinata è il termine giusto, mi sembra di essere sempre stata davanti a una telecamera” – ha raccontato la conduttrice che parlando della sua infanzia ha detto:

Siamo una famiglia molto tradizionale, il loro amore mi ha protetto e mi ha fatto crescere. Madre casalinga, papà impiegato. Infanzia felice, estate in campeggio, tre sorelle, un bel rapporto con mia cugina. Per me la famiglia è un valore, come il sacrificio, l’onestà. Sono le cose che cerco di trasmettere ai miei figli.

La televisione diventa però all’improvviso il suo obiettivo: prima Miss Italia nel 1998, poi la bocciatura a Paperissima e come velina di Striscia La Notizia, ma lei non molla. L’ultima occasione è Passaparola, il game show cult di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. ”

“Mi ero data Passaparola come ultima opportunità, se non fosse andata avrei mollato. È stata una chiave di accesso a un sogno, partivo per Milano speranzosa e li facevo tutti. Quella volta andò bene, mi presero” – ha dichiarato la conduttrice a Il Fatto Quotidiano che poco dopo si ritrova ad essere investita di una grandissima popolarità per via della sua storia d’amore con Francesco Totti.

Ilary Blasi: “Sogno come tutti di ritornare a Sanremo”

Per tutti è la fidanzata di Francesco Totti, ma Ilary Blasi ha sempre cercato la sua strada e la sua indipendenza. Così rifiuta il classico percorso di “fidanzata di” fatto di calendario e programma sportivo e accetta la proposta di spalla nel programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

“Avevo poco più di 20 anni, un percorso diverso. Devo tantissimo a Fabio, ho lasciato perché ero incinta” – ha dichiarato la Blasi che dopo la nascita del primo figlio ritorna in tv come co-conduttrice del Festival di Sanremo del 2005. A volerla fortemente è Giorgio Panariello:

“Avevo 24 anni, avevo appena partorito, non avevo alcuna responsabilità e nessuno si aspettava niente. Ho preso quel treno al volo perché Sanremo ti capita una volta nella vita, se ti capita. È stata un’edizione difficile ma io non l’ho vissuta così, forse per il mio ruolo ma anche perché per me era una tutta una novità, ho un bellissimo ricordo. Esperienza unica”. Parlando proprio di Sanremo non nasconde il desiderio di volerci tornare: “sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo“.

Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: “lasciare è stata una mia scelta”

Dopo Sanremo, Ilary Blasi diventa “Iena” per ben 11 edizioni. Un successo travolgente che decide di lasciare per lanciarsi in una nuova avventura: la prima edizione del Grande Fratello Vip. Tre edizioni record, ma anche questa volta è proprio Lady Totti a decidere di cambiare rotta:

“E’ stata una mia scelta. Non lo dico per vanto, sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo tre anni ho sentito la necessità di dire basta. A malincuore perché mi sono divertita tantissimo, era un programma che volevo fare e seguivo sempre. Pensi che cantavo la sigla nella testa e immaginavo il mio ingresso in studio, era un obiettivo”.

Ilary Blasi e la lite con Fabrizio Corona: “non era preparata”

Durante la conduzione del suo Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è stata protagonista di una lite oramai diventata cult con Fabrizio Corona. La conduttrice ricordando quel momento ha precisato:

Non era preparata, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia”.

Parlando di tv e colleghi, la Blasi ha anche sottolineato di non aver alcuna rivalità con Alessia Marcuzzi: “siamo entrambe romane, forse questo ci unisce. La verità è che i programmi sono questi, può succedere nella girandola delle conduzioni. La trovo una cosa fisiologica“. Una cosa è certa: la Blasi non è una che vive di tv; anzi più volte ha preso decisioni che tante altre conduttrici non avrebbero mai preso, a conferma che il suo obiettivo non è quello di essere presente in video come ha raccontato:

“Non sono bulimica di tv. Era il mio obiettivo farla però non amo fare tutto ed essere sempre presente, mi sono presa delle pause quando ero incinta della mia terza figlia, ho lasciato programmi di successo. Mi piace scegliere e fare quello che sento, sicuramente sono privilegiata e fortunata perché posso permettermelo”.

Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi: “Mi sono divertita e…”

Arrivando al presente, Ilary Blasi dopo qualche anno di pausa è tornata in video, più bella che mai, al timone della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima ai tempi del Covid. Un’edizione difficilissima come ha raccontato: ”

E’ un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello. Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio, chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza. Faticosa e complicata ma l’abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola nell’Isola.

Gli ascolti si sono fermati sul 18% di share, numeri a cui la conduttrice non ha mai dato più di tanto peso:

Non mi soffermo mai molto sui numeri anche se sono importanti, perché se porti i risultati vai avanti e fai felice l’azienda. Mi piace l’idea di portare l’allegria nelle case, di fare una cosa che mi diverte e in cui credo.

Proprio per questo motivo, parlando del suo futuro, la Blasi non ha escluso la possibilità di restare al timone del reality show anche il prossimo anno: “sarei pronta per il bis“.

Infine ha ironizzato anche su chi le da della rifatta: “non sono una persona permalosa, sono una che si prende molto in giro. Mi piace farlo anche con gli altri. Quando fai questo tipo di lavoro sei in vetrina e le critiche sono legittime. Anch’io quando sono a casa e guardo la tv con le mie amiche critico, come tutti. Se fai tv ci devi stare, posso farlo io e non gli altri?“, mentre sulla questione della copertina di Gente sulla figlia Chanel con tanto di lato b della scorsa estate ha precisato: “non sono bigotta. Ho sempre lasciato fare negli anni, ho sopportato tantissime cose. Se scrivono di me e Francesco a me non interessa però ci sono dei limiti che non vanno oltrepassati. Un figlio non deve essere toccato.”