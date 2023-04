Dopo il silenzio stampa in seguito al polverone mediatico scaturito dalla fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi torna a parlare alla vigilia della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, e lo fa attraverso un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi. La conduttrice presenta la nuova Isola dei Famosi 2023, e si lascia andare a rivelazioni importanti.

Ilary Blasi racconta la nuova Isola dei Famosi 2023: «Ci saranno le tribù»

«Quest’anno i concorrenti saranno divisi in tribù, ci saranno le coppie, i maschi e le femmine. Ma poi nasceranno nuove alleanze, nuove dinamiche» – Con queste parole Ilary Blasi anticipa alcune novità dell’Isola dei Famosi 2023 attraverso le pagine del settimanale.

La conduttrice parla anche della nuova linea editoriale di Mediaset adottata per i reality e sulla scelta di condannare comportamenti che possono apparire troppo accesi e sul fatto di punire severamente frasi omofobe, razziste e sessiste: «A questo ci penserà Luxuria visto che lo ha detto lei (ride, ndr). È sensibile al tema, come tutti noi, ma spero che non ce ne sarà bisogno. Ho visto che i concorrenti hanno una gran voglia di partire, di mettersi alla prova, quest’anno più degli altri anni. La vedono come un’isola felice, come se potessero congelare per un po’ la vita di tutti i giorni. Ma poi non è che siano in vacanza, se li abbiamo presi qualcosa dovranno fare, un po’ di sofferenza ci sarà. Mica vanno in un villaggio turistico!». – Ha affermato la conduttrice.

La conduttrice parla del nuovo opinionista Enrico Papi

Sull’ingresso in squadra del nuovo opinionista Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino, la Blasi dichiara: «Enrico fa televisione da anni, conosce bene il mestiere. Lui è tanto più anziano di me, lo scriva (ride, ndr). Mi ricordo che, da piccola, lo vedevo nei suoi primi programmi ed era irriverente, cinico, mi piaceva quello spirito, deve trovare il giusto mix».

Ilary Blasi chiarisce i rapporti con Alvin

La conduttrice chiarisce anche la questione emersa in merito ad alcune liti con Alvin, che torna come inviato anche in questa edizione. «Io ho sempre saputo che sarebbe stato lui l’inviato. Ci conosciamo da 20 anni, l’altro giorno ha tirato fuori delle nostre foto del 2003. Abbiamo così tanta confidenza che non mi faccio problemi a essere diretta. Lui, nella vita, è molto simpatico, mi piace provocarlo perché è un po’ permaloso e quelle sono le mie vittime preferite. Ha questa aria da maestrino perfetto, non sbaglia mai niente, mentre io mi distraggo, faccio casino, mi scordo le cose. Mi piace questo contrasto, mi piace farlo sbottonare perché mi fa ridere, esce un Alvin inedito. Voglio far vedere questo suo lato che mi piace molto, ma è ‘na fatica (ride, ndr)». Ha dichiarato Ilary.

Ilary Blasi: «Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo»

Sul suo ritorno al lavoro e su tutto il polverone mediatico che ha interessato la sua vita privata dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi afferma: «Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro».