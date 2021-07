Ilary Blasi ha svelato al settimanale F alcuni lati di sé poco noti. Al pubblico delle reti Mediaset, la conduttrice preferisce mostrare sempre il sorriso ma le difficoltà della vita arrivano anche in casa Blasi-Totti.

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’unione fa la forza

Quando decise di lasciare la tv e la conduzione del Grande Fratello Vip, due anni fa, in molti pensarono che Ilary Blasi avesse poca gratitudine verso quell’opportunità. Invece, il suo è stato un grande gesto di altruismo nei confronti della sua famiglia che viveva un momento di cambiamento radicale.

L’addio di Totti al calcio è stato doloroso per i tifosi ma ancor di più per la leggenda della Roma. Da moglie e da madre, Ilary Blasi ha dovuto accogliere le fragilità, le paure e le incertezze che quella situazione richiedeva. Nei momenti di difficoltà, l’unione fa la forza e mettere da parte la carriera televisiva è stata una scelta necessaria.

Superato tutto, però, Ilary Blasi ha ripreso il suo posto in tv perché l’idea di stare in panchina non l’è mai piaciuta troppo. Essere donne indipendenti, ha dichiarato Ilary Blasi, ti fa stare in pace con te stessa e ti garantisce una sicurezza economica ed emotiva che rende il rapporto di coppia equilibrato. Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia indissolubile ma la vita è imprevedibile, meglio non sottovalutarla mai. Parola di Ilary Blasi.

Star in the star partirà ad ottobre e Ilary Blasi è pronta

Archiviata l’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è dedicata alla famiglia e allo sviluppo del nuovo programma televisivo propostogli da Mediaset. Si tratta di Star in the star, format a metà strada tra imitazioni e voci artefatte.

I concorrenti saranno dei vip e potranno mettersi alla prova con vere e proprie leggende della musica italiana e internazionale. Come in tutti i talent, non mancherà la giuria. Difficile dire, in questo momento, chi farà parte dell’intero cast e chi diventerà giurato eppure alcuni nomi si rincorrono. Infatti, ci sono quelli di Nicola Savino, Marcella Bella e Andrea Pucci. Il programma andrà in onda in autunno, il giovedì sera.