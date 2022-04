Quando ha iniziato a circolare la notizia che Ilary Blasi sarebbe stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, il nostro pensiero è subito andato a qualche settimana fa, quando scoppiò il polverone mediatico sulla presunta crisi coniugale tra la conduttrice de L’Isola dei Famosi e il marito Francesco Totti. Ilary e Francesca sono due “belve” della tv italiana, il loro incontro è assolutamente senza esclusione di colpi, così come deve essere un’intervista che si rispetti.

Ilary Blasi ospite a Belve su Rai 2 da Francesca Fagnani

Dopo il clamore mediatico sulla crisi coniugale dei coniugi Totti, che ha tenuto banco per ben settantadue ore, il timore che la puntata di Belve con Ilary Blasi non sarebbe mai andata in onda e venuto a molti. Così non è stato, la puntata incriminata, durante la quale la Fagnani, come al suo solito, non ha risparmiato nulla, nemmeno alla moglie di Totti è andata in onda ieri 1° aprile 2022, e visto il giorno non si è trattato di uno scherzo della conduttrice.

Ovviamente l’argomento più atteso è quello della presunta crisi coniugale. Dopo esserci tornati sopra durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, anche dalla Fagnani si torna a parlare della crisi Totti-Blasi. Quando Francesca Fagnani chiede a Ilary se «la storia d’amore con Totti potrebbe sopravvivere a un tradimento», Ilary Blasi risponde senza troppe riserve: «No, né dell’uno né dell’altra».

La storia della presunta amante di Totti allo stadio

In merito alla presunta amante di Francesco fotografata allo stadio, a pochi metri da lui, Ilary ha parlato di una macchinazione, la Fagnani prova a scoprire qualcosa di più. «Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi… tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi» racconta la Blasi in merito all’artefice di quel gossip. Durante l’intervista si parla anche alla possibilità che dietro a quella paparazzata possa esserci Fabrizio Corona, ma la Blasi, non è certa che possa esserci lui dietro a quella storia.

E voi sapreste fare questo tik tok come la nostra @francescafagnan ? La lite tra l’iconica @ilaryblasi e Fabrizio Corona, doppiata come fosse un tik tok a #belve ♥️ più belve e meno ratti pic.twitter.com/URhHuNfDAf — lamatulli (@lamatulli84) April 1, 2022

I rapporti tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Ilary parla poi del rapporto con Alfonso Signorini che, secondo qualcuno, la conduttrice de L’Isola dei Famosi avrebbe preso di mira nel corso della prima puntata della nuova edizione del programma con una battutina che sembrava alludere al fatto che lui avesse preso il suo posto alla conduzione del Grande Fratello Vip: «Non era una frecciatina, abbiamo una confidenza, è un gioco. È stata vista come una cosa negativa che, invece, era una cosa positiva. Voleva essere un complimento a Vladimir Luxuria».Sull’amicizia tra Ilary e Alfonso, già qualche giorno fa, rispondendo a una lettrice il direttore di Chi aveva chiarito la questione.