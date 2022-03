A distanza di qualche settimana dalla fine del Grade Fratello Vip e dalla prima puntata de L’Isola dei Famosi, due reality di Canale 5 condotti rispettivamente da Alfonso Signorini il primo e da Ilary Blasi il secondo, il direttore di Chi Alfonso Signorini attraverso le pagine del suo giornale, nel rispondere a una lettrice parla del rapporto di amicizia con Ilary Blasi e delle “frecciatine” della conduttrice pronunciate durante la finale del GFVIP e alla prima puntata dell’Isola.

Alfonso Signorini e Iliary Blasi: l’amicizia dei due oltre le battute in tv

La lettrice del settimanale Chi, in una lettera indirizzata al direttore del settimanale Alfonso Signorini scrive: “Gentile direttore, le scrivo perché sono rimasta molto male per alcune dichiarazioni che llary Blasi ha fatto sul suo conto. Prima è venuta da lei ospite nello studio del Grande fratello e, senza mezzi termini, le ha consigliato di sparire dai radar. Poi, nella prima puntata dell’Isola da lei condotta, ha fatto un’allusione poco spiritosa, affermando che da opinionista a conduttore il passo è breve: e il riferimento a lei era ovvio. Che ne pensa? Ilary mi sembra uno di quegli amici che ti sorridono e poi alle tue spalle ne dicono di tutti colori. Un caro saluto a lei e tutta la mia stima. Ornella, Milano”.

La risposta di Signorini: “Io e Ilary ci conosciamo da anni, nessuna malizia in lei”

“Cara Ornella. Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria! Al Gf mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per sei mesi sono entrato nelle vostre case due volte la settimana con uno spettacolo di quattro ore in prima serata. Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo”. Scrive Alfonso Signorini in risposta alla lettrice, in riferimento alla battuta di Ilary Blasi pronunciata durante la finale del GFVIP.

Se ho fatto le scarpe a Ilary? Alfonso Signorini: “Osservazione pertinente, mi ha divertito molto, abbiamo riso insieme”

In merito all’osservazione fatta a L’Isola dei Famosi, sul fatto che Signorini da opinionista di Ilary al GFVIP sia passato alla conduzione del programma, il direttore del settimanale scrive: “Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole. Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti. lo e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono grasse risate. Un caro saluto a lei!”.