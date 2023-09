Ilaria Mongiovì è una delle concorrenti di Tale e Quale Show in onda da venerdì 22 settembre su Rai 1. La cantante ha partecipato quando era piccola al programma ‘Ti lascio una canzone’ e ha raggiunto la popolarità come protagonista del Musical Notre Dame de Paris. Scopriamo cosa ci ha detto durante la conferenza di presentazione dello show condotto da Carlo Conti.

Intervista a Ilaria Mongiovì

Noi di SuperguidaTV abbiamo video-intervistato in esclusiva Ilaria Mongiovì. Con lei abbiamo parlato della sua carriera e della sua nuova avventura come concorrente di Tale e Quale Show.

”È la primissima volta che provo a partecipare al programma e non vedo l’ora di iniziare. Sono carica, non vedo l’ora di mettere piede su questo palco da personaggio”.

Come te la cavi con le imitazioni?

“Mi divertono. Penso che sia veramente tanto bello, come dicevo qualche giorno fa, ho imparato a cantare quando ero piccola imitando i miei cantanti preferiti. È stato un po’ per me come ritornare all’infanzia, a quella sensazione di voler imitare il personaggio che ti piace. Bello“.

Non sei nuova riguardo al mondo della televisione perché avevi partecipato a ‘Ti Lascio una canzone’. Cosa ricordi di quella esperienza, eri una ragazzina e ora sei maturata e sono successe tante cose.

“È vero. Avevo la metà dei miei anni (la cantante è del 1993, ndr). Avevo 15 anni, è stata un’esperienza molto bella. Ha fatto tanto da contorno il gioco, l’inesperienza e l’incoscienza che hai quando sei piccolo, adolescente e vivi tutto come se fosse un gioco, una novità, qualcosa da scoprire. Senti poco il peso della responsabilità, di fare bene, pensi solo a divertirti, a giocare con i tuoi compagni, a fare quell’avventura e quel giochino di stare un po’ sul palco che poi era anche un palco importante perché era quello dell’Ariston. Se ci penso adesso… La ricordo con molto piacere”.

Poi è arrivato il musical di Notre Dame de Paris con il ruolo di Esmeralda in sostituzione di Lola Ponce. Ti ha aiutato a partecipare a questo programma?

“Sicuramente sì. Notre Dame è stata una prova attoriale oltre che canora importante. Mi ha fornito gli strumenti della recitazione, ho anche fatto in passato un’Accademia e studiato per tre anni recitazione, canto e danza. Quindi ho cercato di prendere il più possibile da tutte le esperienze della vita, qualsiasi cosa ti insegna e ti da qualcosa di importante. Tale e Quale Show è qualcosa di diverso, perché quando interpreti un personaggio è uno scambio reciproco: il personaggio ti dà qualcosa di sé e tu devi dare qualcosa di tuo al personaggio. Qui invece è un lavoro di immedesimazione totale: annulli la tua persona e diventi il personaggio, lui, in tutto. Vedremo”.

Temi il giudizio di qualcuno in giuria?

“Non li temo, se si può parlare di timore. Tengo tantissimo al loro giudizio, spero di colpire nel cuore e nel segno per ognuno dei giudici”.

Cosa di aspetti da questa esperienza?

“Mi aspetto di divertirmi, di giocare, perché è un gioco. Recitare, cantare, stare in scena sono cose che vanno vissute con lo spirito di gioco“.