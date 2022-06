Ilaria D’Amico dopo l’addio a Sky sarà uno dei volti nuovi di Rai 2. Proprio così, con l’avvicinarsi della presentazione dei Palinsesti Tv 2022-2023 in programma il 20 giugno, trapelano le prime indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva. Tra le novità della seconda rete di Stato c’è sicuramente il ritorno della giornalista e compagna di Buffon al timone di un nuovo talk.

Ilaria D’Amico su Rai 2 con un programma dell’ex Iena Alessandro Sortino

E’ ufficiale Ilaria D’Amico ritorna in Rai. La giornalista sarà uno dei volti nuovi di Rai 2 come annunciato da Antonio Di Bella, nuovo direttore dell’approfondimento. A fornire ulteriori dettagli sul nuovo programma, che segnerà il ritorno “a casa” della compagna di Gianluigi Buffon, è stato il quotidiano “La Repubblica”. Stando alle prime indiscrezioni trapelate si tratta di un nuovo format televisivo innovativo realizzato dalla ex Iena Alessandro Sortino.

Ogni puntata vedrà un ospite in studio affrontare un argomento specifico che diventa poi oggetto di dibattito con alcuni esperti. I temi saranno diversi: dalla politica agli eventi fino alle problematiche legate al mondo dei giovanissimo. Un programma all’insegna dell’informazione, ma anche dell’intrattenimento con una atmosfera coinvolgente ed empatica.

Ilaria D’Amico e l’addio a Sky: “ho bisogno di voltare pagina”

Il programma, di cui al momento non è stato comunicato il nome, è stato però definito “leggero, irriverente, emozionale, empatico, coinvolgente, divertente e adatto a una rete fondata sull’intrattenimento“. Per Ilaria D’Amico è arrivato il momento di voltare pagina dopo una lunghissima carriera a Sky. Proprio la compagna di Buffon, infatti, aveva annunciato il suo addio alla piattaforma televisiva a pagamento subito dopo il lungoo periodo di lockdown per cimentarsi in nuove sfide.

“Ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide” – sono state le parole della giornalista sportiva che, dopo una lunga parentesi nel mondo del pallone, ha deciso di lanciarsi in nuove avventure televisive.