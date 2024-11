Si rinnovano le classifiche di canto e ballo ad Amici di Maria De Filippi, che vedono precipitare il figlio d’arte Ilan Muccino e Sienna Ozzy. Il cantante e la ballerina, risultati ultimi della classe dei concorrenti ad Amici 24, sono ora chiamati ad una sfida per la conferma del banco di studio nella celebre scuola. E, intanto, tra le reazioni degli ultimi della classe alle classifiche, il figlio di Gabriele Muccino si commuove commuovendo i telespettatori, in un duro sfogo tra le lacrime.

Ilan Muccino e Sienna Ozzy sono “ultimi della classe”: le reazioni alle classifiche di Amici 24

Nella nuova puntata di Amici 24, trasmessa il 3 novembre 2024, Ilan Muccino e Sienna Ozzy sono risultati ultimi, tra le posizioni nelle classifiche delle nuove gare di canto e ballo, giudicate rispettivamente da Noemi e Oriella Dorella. Con il risultato deludente arriva, quindi, la notizia della sfida da disputarsi alla nuova puntata domenicale del 10 novembre, per gli ultimi della classe di allievi.

E, in confidenza con le compagne di studio ballerine, Sienna si palesa speranzosa all’idea di poter confermare il banco di studio: “Va bene non sarò la preferita di un giudice… – dichiara l’allieva, accettando quindi il verdetto della giudice. Ma io pensavo di aver fatto bene…non lo so… quello é il mio modo e il mio stile di ballo”. Più critica si direbbe la situazione di Ilan Muccino.

Ilan é in balia della crisi: lo sfogo del figlio d’arte

Il figlio d’arte del celebre regista Gabriele Muccino, risultato ultimo classificato con il brano “Mezzocielo” alla gara tra gli inediti dei cantanti, vive una profonda crisi personale e artistica, ad Amici 24. Tanto da lasciarsi andare ad un duro sfogo, come trapela dal video visibile sulle pagine social del talent, che ora commuove i telespettatori attivi nel web.

Il risultato al di sotto delle aspettative, con l’ultimo posto in classifica assegnatogli dalla cantante di successo Noemi, sembra destabilizzare il figlio d’arte. Ma prontamente interviene la conduttrice, Maria De Filippi, che nel daytime di Amici 24 registra un collegamento telefonico con l’allievo di Rudy Zerbi, nel tentativo di supportarlo: “Volevo dirti che ho apprezzato molto il fatto che tu non abbia detto per chi hai scritto la canzone, non tutti avrebbero fatto questa scelta, sono le parole di sostegno della regina di ascolti di Mediaset, che esortano Ilan alla piena espressione e valorizzazione di sé e della sua arte, quindi all’autostima, vorrei che ogni tanto non perdessi di vista te stesso. L’accoglienza va benissimo, ma falla anche verso di te”.

La risposta dell’erede Muccino non si fa attendere. In una dolorosa rivelazione, Ilan fa anche autocritica sul debutto dell’inedito in TV: “Non è facile per me, io canto perché attraverso le canzoni sento che riesco a tirare fuori le emozioni Il problema sta tutto lì -dichiara in balia della crisi, in lacrime. Ho sempre frenato molto le mie emozioni, facevano male e mi sono abituato a non sentirle. Quando vado sul palco mi gelo”.

Riusciranno, quindi, Ilan e Sienna a confermare il banco di studio ad Amici? Staremo a vedere.