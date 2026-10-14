Il Volo Uno per Tutti: i tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano in prima serata su Canale 5 con una serie di appuntamenti musicali. Scopriamo le date, ma anche i primi ospiti annunciati.

Il Volo Uno per tutti arriva su Canale 5: le date e quando in tv

Tutto pronto per il debutto de “Il Volo – Uno per tutti”, il grande appuntamento dedicato alla musica con protagonisti i tre tenori italiani conosciuti ed amati in tutto il mondo. Dopo il grandissimo successo delle precedenti edizioni, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono pronti a regalare al grande pubblico di Canale 5 tre prime serate all’insegna della grande musica.

Tre le date de “Il Volo – Uno per tutti”: mercoledì 14, 21 e 28 ottobre 2026 dalla magica cornice di Palazzo Te a Mantova. Non mancano le novità: quest’anno, infatti, per la prima alla conduzione ci saranno proprio Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble pronti ad alternarsi durante le tre prime serata. Ognuno di loro, infatti, condurrà una delle tre serate affiancati da tre partner d’eccezione. La prima puntata di stasera, mercoledì 14 ottobre 2026, sarà affidata alla conduzione di Piero Barone con la complicità di Amadeus.

Il Volo Uno per tutti 2026, ospiti della prima puntata del 14 ottobre su Canale 5

Ma passiamo agli ospiti annunciati della prima puntata de “Il Volo – Uno per tutti” in onda – mercoledì 14 ottobre 2026 – in prima serata su Canale 5. I tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono pronti a condivideranno lo splendido palcoscenico di Palazzo Te a Mantova con: Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella.

Durante la serata, i tre ragazzi de Il Volo duetteranno con amici e colleghi riproponendo collaborazioni, reinterpretazioni di grandi brani della musica italiana ed internazionale, ma anche esibizioni inedite. Un vero e proprio incontro generazione tra mondi musicali differenti con esibizioni costruite intorno all’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo e un repertorio che attraverserà la grande musica italiana e internazionale.

Ricordiamo che: “Uno per Tutti” è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.