Il Volo tornano in prima serata su Canale 5 con il secondo ed ultimo appuntamento de “Il Volo Tutti per Uno“. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera, sabato 3 giugno 2023.

Il Volo – Tutti per Uno – su Canale 5: scaletta e ospiti di sabato 3 giugno 2023

Sabato 3 giugno 2023 dalle ore 21.25 appuntamento in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento della show “Il Volo Tutti per Uno“. A presentare gli ospiti e gli artisti Federica Panicucci. Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, i tre tenori Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto tornano per regalare ai telespettatori un grande spettacolo musicale dedicato ai brani della tradizione italiana e internazionale rivisitati in chiave classica e pop. Per l’occasione Piero, Gianluca e Ignazio non saranno soli, visto che sul palcoscenico dell’Arena di Verona saranno ospiti grandi nomi della musica italiana e dello spettacolo.

Tra gli ospiti previsti nella scaletta della puntata di sabato 3 giugno: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, DaniloRea, Edoardo Leo, Annalisa. E ancora: Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Il Volo su Canale 5 con “Tutti per uno”: anticipazioni del 3 giugno 2023

Una serata ricca di emozioni quella de “Il Volo Tutti per Uno” in onda sabato 3 giugno 2023. I tre tenori Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto condivideranno il palcoscenico dell’Arena di Verona con grandi artisti della musica italiana contemporanea e possiamo anticiparvi anche qualche duetto inedito.

Con Madame, reduce dal successo de “Il bene nel male” a Sanremo 2023, Gianluca Ginoble canterà Geordie di Cristiano De André, mentre con Irama la poetica “La cura” di Franco Battiato. Da non perdere poi il duetto con Annalisa sulle note di “Shallow“, brano vincitore di un Premio Oscar interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper.

Ignazio Lo Bosco, invece, duetterà con Francesca Michielin e con Mario Biondi sulle note di “Natural woman”. Non solo tutti e tre duetteranno anche con i Pooh! Che dire una serata che si preannuncia davvero imperdibile!