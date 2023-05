Andrà in onda questa sera, sabato 27 maggio, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, la prima delle due serate evento, che vedrà protagonisti i ragazzi de Il Volo. Lo show che rende il titolo di “Il Volo – Tutti per Uno”, vedrà la partecipazione straordinaria nel ruolo di conduttrice di Federica Panicucci. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dello show musicale.

Il Volo -Tutti per uno, stasera su Canale 5: anticipazioni, scaletta e ospiti della prima puntata

“Il Volo – Tutti per Uno”, lo show sarà uno spettacolo eccezionale in cui l’ormai celebre trio, famoso in tutto il mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà in esclusiva per il pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco nella magica cornice dell’Arena di Verona.

Scaletta e ospiti del 27 maggio 2023

Al momento, la scaletta ufficiale ancora non è stata resa pubblica, ma possiamo anticipare che saranno tanti i nomi eccellenti della musica e dello spettacolo che si esibiranno sul palco insieme al trio de Il Volo.

Tra gli ospiti ci saranno Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Una serata dunque all’insegna della musica e del divertimento in una delle cornai più belle del nostro Paese: l’Arena di Verona. La regia del show musicale è affidata a Luigi Antonini.

Quando la seconda puntata de Il Volo -Tutti per uno

La seconda ed ultima puntata dello show evento andrà in onda, sempre in prima serata su Canale 5, sabato 3 giugno. Ad arricchire il programma ci saranno tanti ospiti e grandi emozioni. Lo show, si può seguire in diretta tv su Canale 5 e in streaming sul portale Mediaset Infinity, dove poi saranno disponibili tutte le repliche.