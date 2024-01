Questa sera, venerdì 5 gennaio 2024, in onda in prima serata su Canale 5, verrà trasmessa la seconda e ultima serata evento dal titolo “Il Volo Tutti per uno”, show ambientato nella magica cornice dell’Arena di Verona. Protagonisti dello show di Canale 5, ovviamente è il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto con la partecipazione, in veste di conduttrice di Federica Panicucci.

“Il Volo – Tutti per uno” stasera, 5 gennaio 2024, Canale 5: scaletta e ospiti

“Il Volo – Tutti per uno”: cast e ospiti del 5 gennaio 2024

Tanti grandi ospiti calcheranno il prestigioso palco dell’Arena di Verona per la seconda e ultima puntata de “Il Volo – Tutti per Uno”, replica del concerto trasmesso per la prima volta sabato 3 giugno 2023 in onda sempre su Canale 5. Tra gli ospiti di questa sera ci saranno: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, Danilo Rea e Aida Garifullina.

La scaletta del “Il Volo – Tutti per uno”: ecco le canzoni di stasera

