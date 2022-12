Canale 5 per la vigilia di Natale ha in serbo un regalo per i telespettatori: il concerto de Il Volo a Gerusalemme. Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto è protagonista di un esclusivo live registrato presso la suggestiva atmosfera della Terra Santa. Ecco tutte le anticipazioni e alcuni brani della scaletta.

Il Volo, Natale a Gerusalemme su Canale 5: le anticipazioni

Sabato 24 dicembre 2022, giorno della vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5 va in onda in esclusiva il concerto de “Il Volo – Natale a Gerusalemme”. Una serata evento che vede il trio italiano formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto cantare nella suggestiva atmosfera della Terra Santa in occasione delle festività natalizie. Un concerto imperdibile in una delle location più belle e magiche al mondo.

Il palcoscenico dell’evento è stato posizionato per l’occasione dinanzi alle porte di Gerusalemme sotto la Torre di Davide. Ad accompagnare il trio di tenori, lanciato da “Ti lascio una canzone”, è l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta.

Un concerto natalizio con in scaletta i tradizionali brani del Natale senza dimenticare alcuni classici amati e cantanti in tutto il mondo come “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono, che il trio ha registrato come regalo per i fan.

Il Volo, Natale a Gerusalemme: la scaletta

Un concerto davvero unico nel suo genere. Il Volo – Natale a Gerusalemme, con il trio di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che si esibiranno in Terra Santa. La scaletta dell’evento non è ancora stata diffusa, ma possiamo anticiparvi che il trio italiano famoso ed acclamato in tutto il mondo interpreterà alcuni dei brani più belli del Natale.

Un vero e proprio regalo di Natale al pubblico di Canale 5 che potrà vivere insieme ai tre tenori un’esperienza incredibile che tocca il cuore di tutti, nel segno della musica de Il Volo.