Il Volo, arriva l’Ep di Natale “4 XMAS”: quattro i brani cantati dal trio

Il Volo stupisce tutti e augura un buon Natale con il nuovo l’Ep dal titolo “4 XMAS”. Il trio, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, regala ai fan questo nuovo progetto tutto natalizio che contiene quattro brani cantati in una versione speciale. Scopriamo insieme quali sono e dove trovare l’ep.

Il Volo lancia il nuovo Ep 4 XMAS

Tutti pazzi per il Volo. Dopo il successo del tour in Europa, in Sud America e in Italia con le tappe milanesi al Teatro Arcimboldi, il trio italiano più famoso al mondo è pronto a lanciare il loro nuovo progetto dal titolo “4 XMAS”. L’ep contiene quattro brani, “Happy Xmas (Was Is Over)”, “Amazing Grace”, “O Tannenbaum”, “Feliz Navidad”, tutti rivisitati in una versione speciale che li rende unici. Le quattro canzoni sono già disponibili su tutte le piattaforme digitali (Epic Records/Sony Music Italy) da oggi, venerdì 3 novembre 2023.

Quando mancano una cinquantina di giorni al Natale, il Volo ha scelto di fare questo regalo ai fan in attesa delle prossime festività natalizie. La musica del trio infatti rende l’atmosfera ancora più calda e accogliente. Il Volo ha scelto di postare sul proprio profilo instagram, che vanta circa 785 mila follower, il lancio di questo nuovo progetto scrivendo nella didascalia:

“Natale è alle porte e noi siamo già pronti“.

I prossimi impegni del trio

Il prossimo anno, il Volo festeggerà i 15 anni di carriera. Anni in cui hanno calcato i palchi più prestigiosi portando la loro musica e il loro talento vocale in giro per il mondo. Tra i loro successi c’è la vittoria del Festival di Sanremo con il brano ‘Grande amore’ e alcune nomitaion ai Latin Grammy Awards. IL VOLO prossimamente sarà in Giappone con quattro date nel 2024 tra aprile e maggio e in Cina con un calendario che verrà annunciato a breve.