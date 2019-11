Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il concerto de’ Il Volo per festeggiare i 10 anni di carriera di Ignazio, Gianluca e Piero, in una cornice fantastica come quella di Matera, in Basilicata, lo scorso giugno 2019. Eccovi il Video Mediaset dell’intero evento in streaming. PS. Il video resterà disponibile fino al 4 dicembre dopodiché non sarà più visibile.