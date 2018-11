Il viaggio di Kilimangiaro, anticipazioni domenica 25 novembre 2018

“Il viaggio di Kilimangiaro” torna su Rai 3 con una nuova imperdibile puntata: scopriamo gli ospiti e le anticipazioni di domenica 25 novembre

Nuovo appuntamento con il “Il viaggio di Kilimangiaro” il programma dedicato alle meraviglie del mondo condotto da Camila Raznovich nel pomeriggio di Rai3. Ecco tutte le anticipazioni e quello che vedremo in tv durante la puntata di domenica 25 novembre 2018.

“Kilimangiaro su Rai 3: puntata 25 novembre

Domenica 25 novembre 2018 alle ore 15.30 torna su Rai3 “Il viaggio di Kilimangiaro“, il programma dedicato alle meraviglie del mondo presentato da Camila Raznovich. Al centro del programma come sempre il tema del viaggio, inteso come emozione e avventura, ma anche conoscenza e meraviglia.

Ospiti della puntata di domenica 25 novembre 2018: Paolo Nespoli, l’astronauta che ha partecipato alla missione Libano, il geologo Mario Tozzi che questa settimana continua ad accompagnarsi alla scoperta delle grandi avventure scientifiche. Torna in studio anche il botanico Stefano Mancuso, che questa settimana ci porterà alla scoperta del “wood wide web”. Ma non finisce qui, ospiti della puntata anche gli alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger che presenteranno il cortometraggio realizzato durante la salita sul Pik Pobeda, la cima più alta della Siberia considerato uno dei luoghi più freddi della Terra. Poi in diretta dalle Canarie ci sarà il velista Giovanni Soldini.

Kilimangiaro, programma oggi: 25 novembre

Durante la puntata di domenica 25 novembre 2018 de “Il viaggio del Kilimangiaro” torna anche l’appuntamento con i “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci, che questa settimana continua il suo viaggio in bicicletta elettrica alla scoperta dell’Islanda. Poi toccherà a Fabio Toncelli, il cacciatore dei paesaggi, accompagnaci alla scoperta del Parco Regionale dell’Aveto in Liguria. Prosegue poi il viaggio letterario con il linguista Giuseppe Antonelli che questa settimana si muoverà alla scoperta dell’Epistolario di Wolfgang Amadeus Mozart. Torna anche il momento dedicato all’attualità con Cristina Guerra e il Diario aperto sul mondo. Non solo, durante la puntata sarà presentato anche il borgo vincitore dell’edizione 2018 de Il Borgo dei Borghi.

Non dimentichiamo che “Il viaggio di Kilimangiaro” è fatto anche dal pubblico che come tutte le settimana potrà votare online la classifica del momento. Questa volta la documentarista Gloria Aura Bortolini proporrà alcune città musicali. Spetterà al pubblico da casa votare la preferita tramite l’account ufficiale Instagram del programma. Sul finale poi i documentari realizzati dai filmare del Kilimangiaro. Questa settimana si viaggerà alla scoperta della Cappadocia, le tradizioni e la cultura di Oaxaca in Messico, l’arcipelago delle Seychelles nell’Oceano Indiano, la Grande Muraglia in Cina, il sud dell’Australia, i templi di Bangkok e Tolosa, chiamata la “Ville Rose” per i mattoni dei suoi edifici.

L’appuntamento con Il viaggio di Kilimangiaro è la domenica su Rai3.