Giovedì 1° Giugno alle 21.30 su Tv8 va in onda il dramma sentimentale Il vento del perdono. Pur avendo ottenuto un’accoglienza piuttosto tiepida dalla critica, il film ha avuto un buon successo di pubblico. Gran parte del merito va certamente al cast principale, di cui fanno parte nomi del calibro di Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman.

Anche se qualcuno ha giudicato la trama un po’ melensa, prevedibile e a tratti esageratamente sentimentale, la storia è comunque interessante ed in grado di suscitare emozioni profonde nello spettatore. Siete curiosi di sapere se il film si ispira ad una storia vera? La risposta la trovate di seguito.

Il vento del perdono: la trama in breve

Prima di vedere se Il vento del perdono è tratto da una storia vera oppure no, ripercorriamone brevemente la trama. Einar, un uomo incapace di superare la morte del figlio avvenuta in un incidente, trascura il ranch e si occupa di un suo caro amico malato. Un giorno si presenta da lui la nuora Jean, che cerca di sfuggire al nuovo compagno violento. Einar la considera responsabile di quanto accaduto al figlio e il rapporto fra i due non è certo idilliaco. Sarà la piccola nipotina a far riavvicinare entrambi.

Il film è tratto da una storia vera?

Ed eccoci arrivati al dunque: quanto raccontato ne Il vento del perdono è tratto da una storia vera? Ebbene, la risposta è no, ma una fonte di ispirazione, seppur anch’essa di fantasia, c’è. La sceneggiatrice Virginia Korus Spragg infatti, si è basata sul romanzo di Mark Spragg Una vita incompiuta, edito nel 2004 e uscito anche in Italia.

Alcune curiosità sul film

Ed ecco qualche piccola curiosità sul film: