La HBO è entrata nella fase iniziale di sviluppo del primo sequel della sua serie di grande successo, “Game Of Thrones” (Il Trono di Spade), incentrato principalmente su un personaggio molto amato dagli appassionati: Jon Snow. A quanto annunciato da The Hollywood Reporter, l’attore Kit Harington potrebbe tornare a rivestire i panni di Jon Snow in un sequel della serie.

Il Trono di Spade: Kit Harington potrebbe tornare nel ruolo di Jon Snow

Se la serie tv sul sequel de “Il Trono di Spade” dovesse essere confermata, Kit Harington dovrebbe riprendere il ruolo – è quanto annunciato da The Hollywood Reporter. Grazie all’interpretazione di questo eroe che lotta per difendere i nobili valori della sua famiglia in un mondo brutale, l’attore è stato nominato ben due volte agli Emmy. Nell’ottava e ultima stagione Jon Snow scopriva che il suo vero nome è Aegon Targaryen, potenziale erede al trono. Nel finale viene esiliato da Westeros.

Gli altri personaggi che potrebbero tornare nel sequel di “Game Of Thrones”

Sempre secondo The Hollywood Reporter, il progetto di un sequel della serie “Il Trono di Spade”, potrebbe permettere il ritorno anche di molti altri personaggi sopravvissuti, quali: Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne di Tarth (Gwendoline Christie).

Nel frattempo, in attesa di conferme in merito al sequel di “Game Of Thrones” (Il trono di spade), Hbo ha messo in cantiere “House of the Dragon”, prequel della serie originale – In Italia in onda dal 22 agosto 2022 su Sky e Now -. La casa di produzione sta anche pensando ad altri progetti. Si tratta – per i più curiosi – di:

“10.000 Ships”

“9 Voyages”

“Dunk and Egg”

tre serie animate – una di queste dovrebbe essere “The Golden Empire”.

Kit Harington: dal cinema al teatro

Kit Harington sarebbe il primo attore del cast originale di “Game Of Thrones” ad accettare di tornare ad interpretare il suo personaggio dopo che, a fine serie, tutti sembravano abbastanza convinti di aver dato tutto quello che potevano ai loro personaggi. In questi anni, l’attore inglese ha recitato al cinema, nel film “Eternals”. In tv è apparso in un episodio di “Modern Love 2” in cui si sbeffeggia in una battuta proprio la serie “Game of Thrones”, mentre di recente ha recitato anche in teatro, nell’“Enrico V”.