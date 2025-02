Il Trono di Spade, amata serie televisiva di Hbo tratta dai romanzi di George R.R. Martin, sta arrivando in chiaro su Cielo. Lo show, che ha ridefinito il genere fantasy in ambito seriale, ha ottenuto negli anni un successo davvero strepitoso, conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Nonostante il finale molto discusso dai fan, Il Trono di Spade rimane un importante punto di riferimento per il genere. L’appuntamento con la prima stagione è previsto a partire da domani, 18 febbraio alle 21:15, e continuerà con due episodi a settimana ogni martedì fino a marzo. In questo articolo vi sveliamo ulteriori dettagli.

Il Trono di Spade su Cielo: trama e programmazione della prima stagione

Tra intrighi, battaglie e complotti, il Trono di Spade è diventato un vero cult tra le serie televisive. Per circa otto anni, dal 2011 al 2019, le avventure di dinastie potenti e rivali hanno appassionato milioni di spettatori, ridefinendo il genere fantasy sul piccolo schermo.

La lotta per il potere nei sette regni di Westeros e per conquistare l’agognato trono di Spade inizia con un primo capitolo maggiormente introduttivo. Nella prima stagione, infatti, il re Robert Baratheon nomina il suo amico e fidato alleato Ned Stark Primo Cavaliere del Re.

Ma la nuova carica lo porta a scoprire oscuri segreti della famiglia Lannister e a subirne le conseguenze. Intanto, oltre la Barriera, nuove minacce oscure si risvegliano, mentre la principessa Daenerys Targeryen invece, ultima erede della dinastia dei draghi, sposa il guerriero Dothraki Kal Drogo, con l’obiettivo di riconquistare il trono perduto dalla sua famiglia.

Per celebrare il successo di questa epica serie tv, Cielo ha deciso di ritrasmetterla. Un’occasione unica per i fan di lunga data, ma anche per chi si approccia a questo titolo per la prima volta. La prima stagione torna in chiaro da martedì 18 febbraio alle 21:15.

Ecco tutti i prossimi appuntamenti: