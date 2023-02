Ieri 26 febbraio è andata in onda la 24^ puntata di Domenica In. Un’emozionata Mara Venier ha reso omaggio all’amico Maurizio Costanzo, per gran parte del programma, intervistando alcuni dei colleghi e degli amici più cari del popolare giornalista. C’è stato anche un tributo di Elodie – ospite di Zia Mara – che ha voluto ricordare Costanzo, cantando a Domenica In “Se Telefonando”, scritta proprio dal giornalista. La Venier si emoziona parecchio, asciugandosi le lacrime.

Elodie e il tributo a Costanzo a Domenica In: la Venier si emoziona

A Domenica In, Elodie ha voluto omaggiare il grande Maurizio Costanzo cantando la canzone “Se Telefonando” scritta dal popolare giornalista nel 1966 e portata al successo da Mina.

Mara Venier si è molto commossa, così come tutti gli ospiti che erano in studio:

l’Avvocato Giorgio Assumma,

Walter Veltroni,

Bruno Vespa,

Giovanna Ralli,

Pupi Avati,

Massimo Lopez,

Claudio Lippi .

Inutile dire che, anche noi da Casa abbiamo pianto con loro e mai scorderemo Maurizio Costanzo. Lo ricordiamo oltre che per la sua immensa bravura, anche per la grande sensibilità e il suo animo giocoso.

Ricordiamo perfettamente gli anni di Buona Domenica in cui Maurizio si divertiva a fare le gag con Fiorello, con Massimo Lopez, con Luca Laurenti e con tutto il cast fisso, che a detta di tutti, era come una grande famiglia. Possiamo dire senza ombra di dubbio che con la scomparsa di Maurizio Costanzo va via un nostro pezzo di cuore.

Elodie poi, si è raccontata a Zia Mara e ha riproposto il brano sanremese “Due”. La cantante romana, ha ricordato anche i suoi esordi, in cui l’approccio con la telecamera era piuttosto difficile. Era molto timida e ci ha tenuto a ringraziare tutto il team che la segue e soprattutto Maria De Filipi che le ha dato al possibilità di farsi conoscere al grande pubblico entrando nel talent Amici. La Venier a fine esibizione ha ringraziato Elodie visibilmente commossa.