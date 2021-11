Il Torneo di Tale e Quale Show 2021 quando va in onda? Carlo Conti è pronto a tornare in televisione con uno dei programmi più amati dell’ammiraglia Rai per intrattenere il pubblico di Rai 1. Ecco svelata la data dell’unica puntata prevista per il fatidico girone di sfida fra i migliori concorrente della trasmissione, il cast dei campioni che si daranno battaglia e i giudici presenti in studio.

Il Torneo di Tale e Quale Show 2021 quando inizia?

Dopo la fine dell’edizione di Tale e Quale Show con la vittoria dei Gemelli di Guidonia, Conti e i suoi Vip si prendono una settimana di pausa per lasciare spazio alla Nazionale di Mancini, riorganizzare le idee e preparare le nuove esibizioni.

Il 19 novembre 2021, però, conduttore, concorrenti e giurati saranno nuovamente pronti a intrattenere il pubblico a casa. Unico problema? A differenza delle passate edizioni quest’anno il torneo sarà one shot. Cosa vuol dire? In una sola puntata concorrenti del passato e migliori concorrenti di questa edizione si daranno battaglia per ottenere l’ambito titolo di Super Campione.

Nei venerdì successivi il palinsesto di Rai 1 è già occupato. Andrà in onda infatti Antonella Clerici con The Voice Senior.

Il Torneo di Tale e Quale Show: il cast e i giurati

Da chi sarà composto il cast del Torneo di Tale e Quale Show? Il regolamento prevede la presenza dei sei concorrenti migliori dell’ultima edizione suddivisi in tre uomini e tre donne e dei quattro migliori protagonisti – due uomini e due donne – della passata edizione.

Oltre ai Gemelli di Guidonia rivedremo dunque sul palco:

Francesca Alotta

Deborah Johnson

Stefania Orlando

Ciro Priello

Pierpaolo Pretelli

Dennis Fantina

Barbara Cola

Pago

Carolina Rey

Virginio

In giuria? Super confermati: Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Come faremo, però, senza i siparietti divertenti fra Malgioglio e Biagio Izzo o fra Malgioglio e Alba Parietti?