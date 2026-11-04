Nuovo appuntamento in prima serata con Fabio Fazio e il suo gruppo di ospiti. Mercoledì 4 novembre, dalle 21.15 sul NOVE e in streaming su discovery+, torna con la terza puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, programma prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance, che da questa stagione amplia il proprio spazio televisivo con un appuntamento settimanale interamente dedicato all’attualità, all’intrattenimento e alla comicità.

Fabio Fazio torna con “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” stasera mercoledì 4 novembre 2026

Il programma ripropone uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa, ovvero il confronto informale tra personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di diversi ambiti, arricchito da battute, racconti e momenti di improvvisazione. La nuova collocazione in prima serata punta a valorizzare ulteriormente il format, mantenendo quella miscela di linguaggi che negli anni ha contribuito a renderlo riconoscibile al pubblico.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, gli ospiti della quarta puntata

La quarta puntata si prepara a regalare al pubblico un parterre di ospiti davvero ricco e trasversale, tra grandi nomi dello spettacolo, della musica, dell’informazione e della comicità. In studio arriveranno Carlo Conti, Max Angioni, new entry del cast del GialappaShow, e Nek, protagonista della nuova edizione di The Voice Senior. Spazio anche all’attualità con Roberto Saviano e Francesco Costa, direttore de Il Post. Non mancheranno personaggi amatissimi dal pubblico come Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Giucas Casella e Orietta Berti.

A completare la lunga lista di protagonisti ci saranno il campione mondiale di pesca in mare Saverio Rosa, Paolo Rossi, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Diego Abatantuono. Un appuntamento che promette di alternare leggerezza, intrattenimento, racconti e momenti di grande comicità, grazie a un cast di ospiti capace di sorprendere e coinvolgere.

L’appuntamento a questa sera con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Con questo nuovo appuntamento, Fabio Fazio punta dunque a dare maggiore spazio a un format che combina informazione e leggerezza, alternando i commenti sull’attualità ai momenti più imprevedibili del gruppo. L’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è per mercoledì 4 novembre , alle 21.15, sul NOVE e in streaming su discovery+.