Nuovo appuntamento in prima serata con Fabio Fazio e il suo gruppo di ospiti. Mercoledì 14 ottobre, dalle 21.15 sul NOVE e in streaming su discovery+, debutta Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, che da questa stagione amplia il proprio spazio televisivo con un appuntamento settimanale interamente dedicato all’attualità, all’intrattenimento e alla comicità.

Fabio Fazio torna con “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” stasera mercoledì 14 ottobre 2026

Il programma ripropone uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa, ovvero il confronto informale tra personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di diversi ambiti, arricchito da battute, racconti e momenti di improvvisazione. La nuova collocazione in prima serata punta a valorizzare ulteriormente il format, mantenendo quella miscela di linguaggi che negli anni ha contribuito a renderlo riconoscibile al pubblico.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, gli ospiti della prima puntata

Ad aprire la parte dedicata all’attualità sarà Roberto Saviano, che introdurrà i commenti dei giornalisti sulle principali notizie della settimana. Al confronto prenderanno parte l’economista Carlo Cottarelli, il giudice della Corte Penale Internazionale Rosario Aitala, l’editorialista di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e il direttore de Il Post Francesco Costa.

Non mancheranno, naturalmente, i volti storici del Tavolo, pronti a dare vita a scambi di battute e situazioni imprevedibili. Tra i protagonisti della serata ci saranno Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Paolo Rossi e Simona Ventura. Presenti anche la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Da Nina Zilli a Sarah Maria Rizèa: gli altri protagonisti

La prima puntata riserverà spazio anche alla musica. Al Tavolo arriverà Nina Zilli, autrice e featuring, insieme a Danti, del nuovo singolo di Orietta Berti, Maledetto settembre. Un’occasione per parlare di musica e lasciare spazio alle consuete interazioni tra gli ospiti.

Tra le presenze annunciate anche Sarah Maria Rizèa, eletta Miss Italia 2026. Nuotatrice artistica della nazionale italiana, ha conquistato nel corso della sua carriera quasi cento medaglie tra competizioni regionali, nazionali e internazionali. Tra i risultati più importanti figurano l’argento agli Europei senior di Belgrado del 2024 nel duo misto tecnico con Filippo Pelati e il bronzo ai Mondiali giovanili di Lima dello stesso anno, sempre nella medesima specialità.

Con questo nuovo appuntamento, Fabio Fazio punta dunque a dare maggiore spazio a un format che combina informazione e leggerezza, alternando i commenti sull’attualità ai momenti più imprevedibili del gruppo. L’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è per mercoledì 14 ottobre, alle 21.15, sul NOVE e in streaming su discovery+.