Cambio di programmazione per Il Segreto. Cosa dovranno aspettarsi i fan della soap opera nei prossimi giorni? Dalle prime news pare proprio che Mediaset abbia deciso di interrompere la messa in onda delle puntate inedite e di programmare, per il periodo più caldo dell’estate, quando tutti stanno fuori casa per via della bella stagione, le repliche. Ecco tutte le news in merito.

Il Segreto in replica: da quando la soap opera andrà in vacanza?

Come è già accaduto per diversi programmi televisivi, anche la soap opera Il Segreto andrà in ferie e si prenderà così un piccolo periodo di pausa. Quando? Dal prossimo 22 giugno 2020. E’ quella la data in cui, secondo quanto annunciato dai palinsesti di Canale 5, al posto delle puntate inedite verranno riproposte al pubblico alcune repliche.

Come mai questa decisione nonostante la soap abbia sempre tenuto compagnia ai suoi fan accompagnandoli, giorno dopo giorno, a vivere emozioni fortissimi insieme ai vari protagonisti? I motivi della scelta non sono stati resi noti. Ciò che è certo è che è meglio una sospensione delle puntate inedite e una riproposizione di alcune puntate in replica più che una totale sospensione della soap.

In questo modo, infatti, i telespettatori che hanno per caso perso qualche puntata o che non ricordano alcuni dettagli della trama e vogliono comprendere meglio le decisioni prese dai vari personaggi potranno riguardare con maggior attenzione le puntate già trasmesse e comprendere meglio tutto l’intreccio.

Il Segreto anticipazioni: cosa accadrà in onda?

Cosa andrà in onda dal prossimo 22 giugno 2020? Quali repliche verranno trasmesse? Secondo fonti certe Mediaset ha deciso di riproporre ai telespettatori la prima stagione dell’amatissima soap opera.

Il pubblico di Canale 5 potrà tornare a sognare con Pepa e Tristan. Sono loro i due personaggi più amati della serie spagnola, sono loro ad aver avuto un successo enorme che ha valicato i confini delle Spagna e travolto l’Italia.

Quando Pepa ha abbandonato la serie i fan si sono ribellati e molti hanno promesso di non guardare più Il Segreto.