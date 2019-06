Chi perseguita Julieta? Nella puntata de Il Segreto di oggi, venerdì 21 giugno 2019, la Uriarte ne è apparsa convinta: chi ha distrutto il suo abito da sposa lo ha fatto per ostacolare il matrimonio con Saul. Intanto, Raimundo ha cercato di convincere Fernando a non lasciare Puente Viejo. Consuelo, invece, ha chiesto ad Elsa di cambiare strategia nei confronti di Antolina. Ecco qui il video Mediaset completo dell’odierno episodio della soap opera, da ripercorrere in streaming on demand.