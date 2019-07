Il Segreto prosegue con un’ultima puntata settimanale, in onda oggi, venerdì 19 luglio 2019, nel pomeriggio di Canale 5. Nel nuovo episodio della soap opera, infatti, Elsa ha offerto dei soldi ad Alvaro per estinguere i suoi debiti con gli strozzini. Ripercorriamo, allora, questa e tutte le altre scene odierne della soap, in questo nuovo video Mediaset, da consultare in streaming on demand.