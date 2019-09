Nuove nozze in arrivo a Puente Viejo? Nella puntata de Il Segreto in tv oggi, venerdì 20 settembre 2019, la proposta di matrimonio avanzata da Alvaro è stata accolta positivamente da Elsa. La donna, dunque, non vede l’ora di comunicare la notizia a tutti i suoi amici più cari… Ma quest’ultimi saranno felici o no dell’annunciato lieto evento? Intanto, ecco qui il video Mediaset con la puntata intera de Il Segreto di oggi.