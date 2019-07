Cos’è accaduto oggi ne Il Segreto? Nella nuova puntata della soap opera, in onda su Canale 5 questo mercoledì 31 luglio 2019: Elsa non ha ceduto alla visita del dottore; Raimundo e Roberto hanno interrotto Mauricio durante uno scambio di idee; Antolina si è innervosita all’idea che Elsa le sarà ancora vicina. Rivediamo, allora, il tutto, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset dedicato alle vicende di Puente Vjejo.