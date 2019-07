Un uomo che non convince. Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, Francisca si convinta che Fernando sia in realtà una persona sbagliata, al contrario di Raimundo che, invece, vuole dargli una seconda chance. Nel frattempo, Consuelo ha iniziato a mostrare segni di preoccupazione, anche perché il ritrovamento di Julieta sembra ormai sempre meno probabile. Qui il video Mediaset per rivedere, in replica e in streaming on demand, l’odierno episodio della soap opera.