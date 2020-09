Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci mostrano che ben presto Pablo e Carolina saranno costretti ad accantonare il loro sogno d’amore. A dividerli non sarà la partenza di Pablo da Puente Viejo, resasi necessaria dopo che è stato accusato di essere un disertore.

Nelle prossime puntate i riflettori saranno puntati sul figlioccio di Ignacio, che è stato costretto a nascondersi alla villa aiutato dall’amata Carolina. Quando il Solozabal ha scoperto che ad aiutare il giovane era la sua figlia minore e che i due ragazzi si amavano ha mostrato grande preoccupazione, causata da qualcosa di molto più grave dell’esigenza di Pablo di lasciare Puente Viejo.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: un’ombra nel passato di Ignacio

Ben presto Pablo conoscerà la sua vera madre, Maria Jesus, e quello che la donna gli rivelerà finirà per gettare il ragazzo nello sconforto. La donna gli confesserà infatti di essere stata l’amante di Ignacio. Il racconto di Maria Jesus proseguirà rivelando a Pablo che proprio lui è il frutto della loro passione.

A queste parole il mondo di Pablo crollerà improvvisamente: se il Solozabal è suo padre, Carolina è sua sorella.

In cerca di spiegazioni affronterà allora Ignacio, che negherà di essere il padre naturale, arrivando addirittura a minacciare la donna che ha tradito il loro segreto. Ma Pablo non si farà ingannare dai tentativi che Ignacio farà per convincerlo: improvvisamente anche le tante insistenze dell’imprenditore per allontanarlo da Carolina iniziano ad avere un senso.

Spoiler Il Segreto: Pablo e Carolina sono fratelli

Dopo le prime reticenze Ignacio non riuscirà ad ingannare ancora i due fidanzati e finirà per confessare loro la verità: Pablo e Carolina sono fratello e sorella.

La reazione dei due sarà durissima, in particolare Carolina arriverà a rinnegare suo padre, accusandolo di aver distrutto per sempre le loro vite.

I due fidanzati saranno infatti costretti a porre fine alla loro relazione incestuosa, con grande dolore di entrambi.

Chi temeva di assistere alla fine della storia d’amore tra Pablo e Carolina causata dalla partenza del giovane dovranno rassegnarsi. Se in quel caso un futuro ravvicinamento sarebbe stato possibile la verità che hanno scoperto impedisce loro di portare avanti la relazione.

Le nostre news sulla soap iberica per il momento terminano qui. L’appuntamento, cari amici lettori, è per la prossima settimana quando grazie agli spoiler potremmo avere nuove anticipazioni spagnole El Secreto de Puente Viejo.

Nel frattempo ricordate che qui potete seguire tutte le puntate in replica streaming degli episodi trasmessi ogni giorno su Canale 5.