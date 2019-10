Il Segreto anticipazioni spagnole: Matias in pericolo di vita, Marcela tradita

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportano clamorosi colpi di scena. Come ben sappiamo, la soap iberica è di gran lunga più avanti rispetto alle puntate trasmesse in Italia. Presto Puente Viejo cambierà in buona parte e con essa anche i personaggi. Vedremo Matias tuffarsi tra le braccia di un’altra donna e tradire Marcela. Quest’ultima, invece, continuerà a pensare al suo amante Tomas. Intanto, la perfida marchesa Isabel de los Visos dovrà fare i conti con il ritorno inaspettato di Raimundo Ulloa e con la sua sete di vendetta per uccidere Matias.

Anticipazioni Il Segreto, il ritorno di Raimundo scombussola i piani di Isabel

La marchesa Isabel ordinerà di far fuori il figlio di Emilia e Alfonso ma dovrà rimandare l’operazione quando apprenderà un dettaglio su suo figlio. In seguito verrà a sapere del ritorno di Raimundo a Puente Viejo e la faccenda tenderà a complicarsi. Turbata, la marchesa chiederà ad Antonita di non farne parola con nessuno soprattutto con donna Francisca. Quest’ultima riceverà delle carte riguardanti la compravendita delle fattorie ma noterà delle strane cifre.

Matias instaurerà un feeling particolare con Alicia ed arriverà a sciorinarle tutti i suoi problemi coniugali. Ad un certo punto i due si ritroveranno a baciarsi con trasporto. Con Dolores in prima fila, i pettegolezzi faranno subito il giro del paese e ben presto Marcela verrà a sapere del tradimento del marito. Furibonda, la donna discuterà con il Castaneda e quest’ultimo la rassicurerà che tra lui e Alicia c’è solamente un rapporto lavorativo. Nonostante la crisi, la Del Molino sentirà la mancanza di Tomas.

Spoiler Il Segreto: Matias richiamato dal nonno

Raimundo sarà piuttosto contrariato quando apprenderà che ad organizzare lo sciopero degli operai alla miniera sia stato Matias. L’Ulloa ammonirà suo nipote e gli farà presente che nella vita viene prima la famiglia e poi il lavoro.

Intanto, Mauricio inizierà a provare qualcosa per la domestica della Casona, Manuela. Il sindaco si farà coraggio e la inviterà a pranzare insieme. La donna metterà in chiaro che non ci potrà essere mai nulla tra loro.