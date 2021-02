Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che presto assisteremo alla vendetta che Don Filiberto metterà in atto contro Donna Francisca, che però finirà per coinvolgere tutti gli abitanti di Puente Viejo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo nel dettaglio.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Don Filiberto distruggerà Puente Viejo

Mentre la soap si avvia verso le battute finali ed è stata oggetto di uno sconvolgimento di orari che adesso la vede solo nell’appuntamento pomeridiano della domenica su Canale 5, apprendiamo che Don Filiberto si appresta a distruggere il Paese. Un nuovo incendio infatti seminerà ancora una volta il panico tra gli abitanti di Puente Viejo, che negli ultimi tempi hanno già dovuto sopportare distruzione e terrore a causa della setta degli Arcangeli.

La famigerata setta è da anni impegnata ad evitare la caduta della monarchia e di conseguenza una nuova repubblica spagnola ed ha causato dolore e sofferenza in molti degli abitanti. Quando il parroco scopre che dietro la setta si nasconde proprio la dark lady la sua sete di vendetta lo porterà a provocare un’esplosione che però avrà gravissime conseguenze. Donna Francisca morirà nello scoppio, e così anche Raimundo, ma la furia omicida improvvisa del parroco causerà altro dolore a moltissime persone.

La devastazione causata da questa nuova furia omicida avrà conseguenze addirittura più gravi di quelle causate dall’incendio appiccato da Fernando Mesia anni prima: l’intera città verrà rasa al suolo e insieme alla Montenegro ed al marito moriranno moltissime altre persone.

Spoiler Il Segreto: indiscrezioni sul gran finale

Dunque la seguitissima soap si concluderà con la morte di colei che fin dalle primissime puntate è stata la protagonista di intrighi e complotti. Donna Francisca morirà, ma poco prima di morire ripercorrerà con la memoria i tratti salienti della sua vita permettendoci così di rivedere ancora tanti dei personaggi più amati del passato.

Ma quando sarà il gran finale? Sono in molti a chiedersi quando finirà Il Segreto: in Spagna l’ultima puntata è andata in onda il 20 maggio 2020, ma a causa dello spazio temporale, della pausa per le festività natalizie e della nuova programmazione che la vede solo nel pomeriggio della domenica, da noi probabilmente dovremmo attendere ancora qualche mese per vedere il disastroso scoppio che porrà definitivamente fine alla cittadina di Puente Viejo, che con i suoi complotti ci ha tenuto compagnia per molti anni.

Nel frattempo a questo link potrete rivedere tutte le puntate che vi siete eventualmente persi in replica streaming. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle anticipazioni straniere delle soap più famose.