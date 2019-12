Continua senza intoppi la messa in onda de Il Segreto la cui trama, in Spagna, è di gran lunga più avanti rispetto al nostro Paese. Tra un po’ di settimane assisteremo ad un salto temporale che cambierà la trama della celebre soap opera. Inoltre si evince che nei prossimi mesi l’attenzione si concentrerà su donna Francisca, Matias e Isabel. Quest’ultima lascerà Puente Viejo a causa di una misteriosa chiamata. Nel frattempo, la scomparsa della Montenegro lascerà Eulalia a dir poco preoccupata. Ma le intenzioni di quest’ultima saranno più che altro malevoli, infatti la nobile signora sarà determinata a ritrovare la Montenegro al fine di vendicarsi.

Anticipazioni Il Segreto, trame spagnole

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che nelle prossime puntate assisteremo all’arrivo di nuovi personaggi tra cui Eulalia Castro e Isabel De Los Visos. Entrambe daranno del filo da torcere a Francisca la quale tornerà a Puente Viejo senza Raimundo. Ad un certo punto vedremo la matrona sparire di punto in bianco, in realtà si nasconderà a La Habana. In questo luogo, Francisca avrà modo di riprendersi dalla sua dermatite e ben presto mediterà sul da farsi. Soltanto dopo la partenza della marchesa Isabel, che riceverà una misteriosa telefonata, l’allegra Francisca deciderà di uscire allo scoperto.

Matias e Marcela si abbracciano davanti a Tomas

Nel frattempo ci saranno dei risvolti anche nella vita di Matias. Quest’ultimo accetterà l’incarico di consigliere comunale che dapprima Mauricio offrirò a Ignatio. Il Castaneda sarà in pensiero perché in paese si verificheranno una serie di arresti. Il marito di Marcela, inoltre, sarà estremamente preoccupato anche per Raimundo poiché non si farà vedere per parecchi giorni. Mauricio, vedendo Matias in apprensione, lo tranquillizzerà dicendo che suo nonno ritornerà presto a Puente Viejo. Ma dove sarà finito?

Intanto, mentre Tomas vedrà con i suoi occhi la donna che ama abbracciare affettuosamente suo marito, Pablo tenterà di fuggire ma Huertas e Inigo glielo impediranno.