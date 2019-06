Il Segreto anticipazioni, puntate spagnole: Fernando soffrirà di gelosia?

In Spagna la soap Il Segreto è già arrivata alla puntata n. 2000, che vedremo in Italia tra vari mesi. Maria riceverà una visita da Cuba, un suo amico la raggiungerà a Puente Viejo. Il nuovo arrivato però, oltre a movimentare non poco il paese, innesterà la gelosia di Fernando. Che succederà? Eccovi le anticipazioni Spagnole de’ Il Segreto.

Il Segreto anticipazioni spagnole, chi arriverà entro breve tempo nella soap?

Un amico di Maria Castaneda giungerà da Cuba per incontrare e fare visita alla donna, stabilitasi a Puente Viejo. Il suo nome è Roberto Sanchez e Fernando Mesia non vedrà di buon occhio il nuovo arrivato.

Se facciamo un passo indietro nell’esposizione della trama, ci renderemo conto che il Mesia vorrà guadagnarsi la fiducia della ex moglie di Gonzalo. Infine egli ci riuscirà al punto che la Castaneda finirà con l’innamorarsi del Fernando.

Francisca si preoccuperà non poco del nuovo sodalizio sentimentale, Fernando rischierà di morire pur di portare la salvezza ai piccoli Esperanza e Beltran. Il Mesia inoltre accetterà l’invito di trattenersi alla casona.

Il suo compito, come ben sappiamo, sarà di sostituire Francisca Montenegro, ancora in convalescenza. Egli non si limiterà a questo, infatti si prodigherà con più di una sorpresa ai bambini. Pensate che arriverà a proiettare nel giardino della villa la pellicola di Peter Pan.

Fernando otterrà la fiducia?

Maria e Raimundo finiranno con il dare fiducia al Mesia, anche se donna Francisca disapproverà questa decisione. La Montenegro infatti non vorrà concedere alcuna possibilità all’uomo e, continuerà a parlare di lui come un terribile assassino.

La regina arriverà a scontrarsi sia con la figlioccia che con il marito. Non solo la donna, che dovrebbe badare ai suoi crimini commessi, si confronterà a viso aperto con Maria e le chiederà se il Mesia sta facendo breccia nel suo cuore.

Alla Castaneda ricorderà che Fernando è arrivato addirittura a violentarla, ha attentato alla sua vita e inoltre ha sequestrato Esperanza. Maria risponderà alla Montenegro, sua madrina, di essere in grado di affrontare la situazione e di riuscire a tenerlo sotto controllo.

Anticipazioni Spagnole Il Segreto: L’arrivo di Roberto Sanchez

Sarà proprio in questa situazione che Roberto Sanchez farà il suo ingresso a Puente Viejo. Egli dimostrerà subito di avere molta confidenza con Maria. La stessa Castañeda racconterà che il forestiero le è stato vicino e ai bambini in assenza di Gonzalo.

Quest’ultimo infatti partecipava a missioni umanitarie, lasciandoli completamente soli. Il nuovo arrivato darà molto fastidio a Fernando, ormai convinto di riavere conquistato il cuore di Maria.

Il Mesia soffrirà di gelosia e sospetterà che la Castaneda e Roberto siano in qualche modo legati sentimentalmente. Avrà ragione a temere che il nuovo arrivato possa essere un suo rivale?

L’attore Juan Dos Santos interpreterà Roberto. Con il suo arrivo l’equilibrio alquanto instabile di Maria e Fernando verrà messo a dura prova. Roberto inoltre saprà dalla Castaneda che Gonzalo l’ha abbandonata.

Matias e Marcela saranno conquistati da Roberto

Roberto deciderà di fermarsi a Puente Viejo per stare vicino a Maria. Immediatamente Francisca lo metterà da parte e non vorrà ospitarlo alla villa. Anche la sua pelle avrà un colore sgradito per la matrona.

Mentre la Montenegro non si fiderà del nuovo arrivato, arrivando a scontrarsi col marito Raimundo, anche se poi per non fare cosa molesta a Maria lo accetterà, Roberto prenderà un’altra decisione.

Matias e Marcela sapranno da Roberto che Maria, durante il suo soggiorno a Cuba, ricordava sempre i suoi familiari lontani. La coppia prenderà subito il nuovo arrivato in simpatia.

Il Sanchez cercherà un accordo con il Mesia che però, più volte, ignorerà lui e le sue domande. Fernando lo conosciamo come un uomo malvagio, dalla doppia personalità ora che la sua intenzione è di riavere Maria.

Donna Francisca naturalmente si insinuerà nella storyline, che finirà tragicamente per uno dei personaggi. La soap Il Segreto ci ha abituato ai finali macabri, che accadrà questa volta?