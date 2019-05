Eccoci giunti alle anticipazioni sull’ultima settimana del mese di maggio 2019 per la soap Il Segreto, capolavoro di Aurora Guerra. Le puntate che andremo a vedere dal 25 al 31 maggio 2019 mostreranno che Maria potrebbe essere in pericolo, Fernando avrà scoperto qualche cosa che lo riguarda? Julieta riuscirà solo in parte nel suo accorato impegno, mentre Elsa peggiorerà, dove arriverà la sua strana malattia?

Anticipazioni Il Segreto, ultima settimana Maggio 2019

Il Segreto, sabato 25 maggio 2019

Durante l’episodio di sabato, 25 maggio 2019, Maria verrà scoperta dal Mesia mentre sta frugando nei suoi oggetti personali. Fernando capirà che la donna non si fida di lui e sta cercando prove per incastrarlo. Ella infatti con l’aiuto di Mauricio e Maria, sta progettando una strategia per arrivare alla verità.

Dal canto suo anche Julieta avrà un programma in testa e riuscirà a coinvolgere i lagunari. Questi firmeranno la petizione, ma non testimonieranno in tribunale. Elsa invece vedrà peggiorare le sue condizioni di salute e la sua situazione richiederebbe riposo. Antolina la farà uscire di casa, quasi per riuscire nella sua intenzione di toglierla di mezzo e le condizioni di salute della Laguna peggioreranno ulteriormente.

Il Segreto, Domenica 26 maggio 2019

Domenica, durante il lungo pomeriggio televisivo dedicato alle soap, vedremo che Maria continuerà a seguire la sua strada e non ascolterà ciò che le consiglierà Raimundo. Fernando incaricherà quindi un investigatore. Quest’ultimo dovrà scoprire con le opportune indagini ciò che è veramente accaduto ai figli di Gonzalo e Maria.

Trama di Lunedì 27 maggio 2019

Antolina, non restisterà e, dopo avere fatto allontanare Isaac inizierà a somministrare del veleno alla povera Elsa. Consuelo, all’insaputa di tutti giungerà nell’abitazione con due uomini che l’aiuteranno a portare via la Laguna.

Il Segreto, Trame di Martedì 28 maggio 2019

Pomediana

Nuovo doppio appuntamento con Il Segreto che seguiremo alle ore 16.20 su Canale 5. Rete 4 invece trasmetterà alle ore 21.25 una nuova puntata della soap. Antolina contro Elsa sarà il tema della prossima settimana. Nel pomeriggio assisteremo al ritorno di Isaac dal suo viaggio. Antolina non perderà un secondo e gli racconta la sua versione dei fatti, che però è molto distante dalla realtà.

Serale

Consuelo si prenderà cura di Elsa che verrà accompagnata alla locanda. Naturalmente lontano dal veleno che la Perfida rivale le somministrava migliorerà il suo stato di salute. Così si intuirà che Antolina possa essere stata la causa della strana malattia della Laguna. Consuelo le farà fare delle analisi che chiariranno finalmente l’arcano. Nel Onesimo e Paco purtroppo verranno arrestati per la falsificazione del denaro.

Il Segreto, mercoledì 29 maggio 2019

Severo finalmente otterrà che il giudice accolga la sua denuncia, ma adesso tutti temeranno che Eustaquio Molero si vendichi. Zabaleta riuscirà adavere tra le mani il risultato delle analisi di Elsa. Stranamente non si riverranno tracce di veleno. La sorpresa sarà generale, solo Antolina, non crederà ad Elsa.

Il Segreto, Giovedì 30 maggio 2019

Fernando non si fiderà più di Maria e degli altri attorno a lui. La donna deciderà di svelargli ciò che è successo veramente. Maria, in cambio gli chiederà di essere sincero con lei.

Il Segreto, Venerdì 31 maggio 2019

Severo riceverà un’inaspettata e appetitosa proposta da Molero. Antolina attaccherà nuovamente Elsa, spargendo le voci che ella è pazza.

L’ultima settimana di maggio 2019 sarà intensa. Le anticipazioni sulle puntate de Il Segreto non hanno limiti!