Le anticipazioni de Il Segreto dal 6 al 12 settembre 2020 ci svelano che Onesimo riesce a sfuggire a Gunther grazie al provvidenziale aiuto del Capitano Huertas, che con il suo intervento riesce a convincere Gunther che Onesimo sia morto.

In un primo momento il tedesco sembra non cadere nella trappola e va in giro per la città ad interrogare tutti, compresi Hipolito e Dolores. Solo quando, con la complicità della famiglia Miranar e di tutti i paesani viene messa in scena la veglia funebre di Onesimo sembra riuscire a convincersi. Tutti insieme riescono così ad ingannare Gunther che lascia Puente Viejo.

Onesimo può così tornare alla sua vita normale ed il suo ritorno è accompagnato da una nuova idea di guadagno: l’uomo sembra infatti convinto che la produzione in proprio della pasta dentifricia possa aprirgli la porta a nuovi importanti fonti di reddito.

Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 6 al 12 settembre 2020

La vicenda della diserzione di Pablo è al centro delle puntate di questa settimana. Ad evitare che il ragazzo venga arrestato è ancora una volta il Capitano Huertas che, dopo un dialogo con Ignacio che gli permette di venire a conoscenza dei veri motivi che lo hanno spinto a disertare, si offre di aiutarlo.

Proprio il Capitano Huertas accompagna così Pablo ad un incontro con il giudice e, quando lui mostra la sua impazienza per l’attesa e cerca di fuggire, Carolina lo ferma. La relazione che da tempo hanno i due ragazzi è adesso ben chiara anche a Don Ignacio, che li ha scoperti insieme mentre era intento a scongiurare il pericolo di una perquisizione alla villa da parte del capitano e delle guardie.

Tuttavia appare ormai chiaro a tutti che la permanenza a Puente Viejo espone Pablo a gravi pericoli, per cui i due innamorati anche se a malincuore, sono costretti a dirsi addio. Tuttavia le gravi ripercussioni che la testimonianza di Pablo hanno generato a livello nazionale impongono grande prudenza, per cui il Capitano Huertas sconsiglia Don Ignacio di far partire subito il ragazzo, temendo che i compagni di caserma che lui stesso ha denunciati possano organizzare un agguato ai suoi danni. Quanto accaduto a Pablo giunge anche alle orecchie di Alicia: a raccontare alla donna l’accaduto è Urrutia.

Spoiler Il Segreto: la situazione alla miniera

Nel frattempo non accenna affatto ad allentarsi la tensione che si è venuta a creare alla miniera. Marta decide di affrontare Damian che non ha esitato a deriderla davanti agli altri operai, mentre Matias deve fare i conti con Alicia che, spalleggiata da Damian, non sembra affatto disposta a sottostare alle sue regole.

Solo un polso di ferro permette a Matias di ristabilire i rispettivi ruoli e di impedire il rapimento di Adolfo e Tomas, già organizzato da Alicia e Damian. I due fratelli intanto vorrebbero entrare nel padiglione, ma Isabel riesce a pacare la loro insistenza ed impedire loro così di scoprire che all’interno del padiglione si trova Donna Francisca, che riesce ad ascoltare tutta la conversazione.

Le nostre news su Il Segreto per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, cari amici lettori, quando grazie agli spoiler avremmo nuove anticipazioni di El Secreto de Puente Viejo.